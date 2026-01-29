Bivši suprug Jennifer Lopez dobit će osmo dijete s 22 godine mlađom misicom

Marc Anthony i Nadia Ferreira objavili su da čekaju drugo dijete, a njihov sin Marquito uskoro će postati stariji brat.
Marc Anthony i njegova supruga, bivša Miss Paragvaja Nadia Ferreira, razveselili su pratitelje objavom na Instagramu 28. siječnja, kada su otkrili da čekaju prinovu.
Na zajedničkoj fotografiji istaknuli su Nadiin trudnički trbuh, a kadar su upotpunile njihove ruke te ruke njihovog dvogodišnjeg sina Marca.
"Sretna nam treća godišnjica", napisali su uz objavu te dodali poruku: "Kakav ogroman dar nam je život dao. Bog je velik."
Ferreira je sve zaokružila riječima: "Marquito će postati stariji brat."
Dolaskom nove bebe, slavni pjevač postat će otac osmero djece. Osim sina kojeg ima s Nadiom, Anthony iz prethodnih veza i brakova ima još sedmero djece, među kojima su i blizanci Emme i Max iz braka s Jennifer Lopez.
Marc Anthony - 2 Foto: Profimedia
Iako privatni život rijetko dijeli s javnošću, Anthony je ranije istaknuo koliko mu je očinstvo važno u ovom životnom razdoblju.
Marc Anthony - 3 Foto: Profimedia
"Imam prekrasnu obitelj i uživam u ovoj fazi života", rekao je prošle godine, uz šalu da se trudi ostati u dobrim odnosima sa suprugom.
