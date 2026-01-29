Zavodljiva, talentirana i nezaobilazna: Tko je 22-godišnja zvijezda o kojoj svi pričaju?

U svijetu pop-glazbe trenutno se jedno ime izgovara sve glasnije – Tate McRae, 22-godišnja Kanađanka koja zavodljivim nastupima, plesom i hitovima osvaja publiku diljem svijeta.

Tate McRae jedna je od najuzbudljivijih pop zvijezda svoje generacije — 22-godišnja Kanađanka koja je ples pretvorila u globalnu glazbenu karijeru.

McRae je karijeru započela kao plesačica, a danas je prepoznatljiva po svom dinamičnom spoju emocionalnih tekstova, plesnih izvedbi i karizme na pozornici.

Svoj glazbeni uspon započela je višestrukim hitovima, a među njima je ''Sports Car'' — pjesma koja ju je dodatno lansirala u vrh popularnosti i postala nezaobilazna točka njezinih koncerata i televizijskih nastupa.

McRae je ovu pjesmu izvodila na važnim pozornicama poput Saturday Night Live, gdje je oduševila energičnim nastupom i snažnim vokalom, potvrđujući status jedne od najatraktivnijih pop umjetnica današnjice.

Osim toga, njezina izvedba pjesme ''Sports Car'' na MTV Video Music Awards 2025 osvojila je publiku i kritiku svojim vizualima, koreografijom i scenskom prisutnošću — što je dodatno učvrstilo njezin međunarodni status.

Objavila je nekoliko EP-a i albuma koji su dobro primljeni, uključujući ''I Used to Think I Could Fly'', ''Think Later'', a najnoviji je ''So Close to What'' (2025).

Miss Possessive Tour (2025) bila je jedna od njezinih najvećih turneja — preko 80 koncerata širom svijeta (Europa, Sjeverna i Južna Amerika), posjećena od stotina tisuća ljudi.

McRae je također bila dio velikih svjetskih turneja i festivala, a njezin album So Close to What domogao se samog vrha Billboard ljestvica, dok su singlovi s njega bili prisutni u top 10 listama diljem svijeta.

U posljednje vrijeme glasnije se govori i o Tate McRae i njezinom privatnom životu, konkretno o mogućoj vezi s poznatim NHL hokejašem Jackom Hughesom. Hughes, 24-godišnji centar New Jersey Devilsa, posljednjih je tjedana često viđen u društvu McRae u New Yorku, što je potaknulo brojne medijske napise i govorkanja o njihovoj potencijalnoj vezi.

Par je viđen na večeri u restoranu u West Villageu, a McRae je, prema objavama navijača, bodrila Hughesa i na njegovoj utakmici protiv Buffalo Sabresa, gdje je bila smještena u loži Prudential Centera.

Do sada ni McRae ni Hughes nisu službeno potvrdili svoju vezu, ali paparazzi fotografije i zajedničke pojave doveli su do toga da se glasine o njihovoj romansi intenziviraju među fanovima.

Prije ovih spekulacija, McRae je bila u vezi s australskim reperom The Kid LAROI, s kojim je bila nekoliko mjeseci prije nego što su potvrdili razlaz sredinom 2025. godine.

