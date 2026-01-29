Prepoznajete li je? Bila je velika dječja zvijezda, no povukla se iz javnosti nakon što joj je slava mnogo toga oduzela

Nekadašnja dječja zvijezda Kristy McNichol, koja je osvojila Emmyje i povukla se iz glume zbog mentalnog zdravlja, viđena je u šetnji Los Angelesom nakon gotovo 25 godina izvan javnosti.

Nekadašnja dječja zvijezda sedamdesetih godina ovih je dana viđena u Los Angelesu u sasvim običnom izdanju, u šetnji sa psom, daleko od glamura koji ju je nekad okruživao.

Kristy McNichol - 3 Foto: Profimedia

Riječ je o Kristy McNichol, glumici koja se prije gotovo 25 godina povukla iz javnosti i odlučila živjeti život izvan svjetla reflektora.

Kristy McNichol - 5 Foto: Profimedia

Kristy je svjetsku slavu stekla kao tinejdžerica u popularnoj seriji "Family", koja se prikazivala od 1976. do 1980. godine. Za svoju ulogu osvojila je čak dva Emmyja, a paralelno je gradila i filmsku karijeru glumeći uz najveće zvijezde tog vremena poput Sally Field, Dennisa Quaida, Marka Hamilla i Tatum O’Neal.

Kristy McNichol - 13 Foto: Profimedia

Kristy McNichol - 12 Foto: Profimedia

Dok je ona osvajala televiziju, njezin brat Jimmy McNichol postao je tinejdžerski idol, a zajedno su čak snimili i glazbeni album te vodili vlastiti TV show. No iza uspjeha krila se i teška strana slave.

Kristy McNichol - 8 Foto: Profimedia

Kristy McNichol - 7 Foto: Profimedia

Tijekom 80-ih Kristy je doživjela ozbiljan psihički slom, a kasnije je otvoreno govorila o pritisku kojem je bila izložena od djetinjstva.

"Odmalena sam bila profesionalac, zarađivala novac i nosila odgovornosti. Nisam živjela dječji život, živjela sam život tridesetogodišnjakinje", priznala je kasnije.

Kristy McNichol - 2 Foto: Profimedia

Kristy McNichol - 4 Foto: Profimedia

Iako se krajem 80-ih uspješno vratila na male ekrane u seriji "Empty Nest", zdravlje je ponovno presudilo. Nakon dijagnoze bipolarnog poremećaja postupno se povukla, a 2001. godine i službeno objavila kraj glumačke karijere.

"Došlo je vrijeme da odigram svoju najveću ulogu, samu sebe", poručila je tada.

Kristy McNichol - 11 Foto: Profimedia

Godinama je živjela daleko od javnosti, radeći u frizerskom salonu i podučavajući glumu, a 2012. ponovno je privukla pozornost kada je javno priznala da je lezbijka i progovorila o dugogodišnjoj vezi s partnericom Martie Allen. Učinila je to, kako je rekla njezina glasnogovornica, kako bi pomogla mladima koji se osjećaju drugačije i suočavaju s nasiljem.

Danas Kristy McNichol živi mirno, daleko od Hollywooda, koji joj je dao sve, ali joj je, kako se pokazalo, i mnogo toga oduzeo. Njena priča ostaje snažan podsjetnik na cijenu slave i važnost osobne sreće.

