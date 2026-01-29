Njihova priča počela je skandalom, a sada ne skrivaju strast ni pred kamerama!

Na beogradskoj premijeri filma "Svadba" Anđelka Stević Žugić zasjala je uz supruga Marka, a njihova bliskost nije prošla nezapaženo.

Beogradska premijera filma "Svadba" održana je u srijedu navečer u Sava Centru te je privukla brojne poznate osobe regionalne filmske scene, no večer je posebnu pozornost posvetila jednoj osobi – Anđelki Stević Žugić.

Anđelka Stević Žugić i Marko Žugić - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Glumica se pojavila u profinjenom bijelom izdanju, a uz modni dojam u fokusu je bila i njezina očita bliskost sa suprugom Markom Žugićem, s kojim nije skrivala nježnost ni zaljubljene poglede.

Anđelka Stević Žugić i Marko Žugić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Njihova ljubavna priča dobila je službenu potvrdu u rujnu 2023. kada su se vjenčali na intimnoj, diskretnoj ceremoniji u krugu najbližih. Samo nekoliko mjeseci ranije, u svibnju, postali su roditelji djevojčice Čarne, čime je njihova sreća dodatno zaokružena.

O bliskosti glumice i njezina sadašnjeg muža Marka Žugića počelo se šuškati otkako su se zajedno pojavili na premijeri filma "Zlatni dečko", gdje ju je on poljubio u glavu i zagrlio, a ona je njihovu zajedničku fotografiju objavila na Instagramu. Međutim, njihova veza odmah na početku naišla je na osudu javnosti zbog toga što su Marko i Anđelkin bivši muž Dario prijatelji i kumovi.

Anđelka Prpić i Marko Žugić - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Želim im svu sreću! Ako se budu vjenčali, mogu im biti i kum. Čak i ako Marko bude htio uzeti moje prezime, nemam ništa protiv", izjavio je nedavno Anđelkin bivši muž za srpske medije.

Anđelka i Dario Prpić vjenčali su se 2011., razveli 2020. godine, a pisalo se kako je njihovu braku presudila njegova ljubomora. Zajedno su dobili sina Jakšu.

Inače, komedija "Svadba" obara sve rekorde gledanosti, a OVDJE pogledajte više detalja.

