Zvijezda novog domaćeg hit-filma pokazala drugačiji imidž, ova kombinacija sve je oduševila!

Premijera filma ''Svadba'' okupila je brojna poznata lica, a među onima koji su privukli najviše pozornosti bila je glumica Anđelka Stević Žugić.

Glumica Anđelka Stević Žugić zablistala je na svečanoj premijeri filma ''Svadba'', u kojem i sama ostvaruje jednu od uloga.

Na ružičastom tepihu pozirala je pred brojnim fotografima te još jednom potvrdila status jedne od najstajliš glumica regionalne scene.

Anđelka Stević Žugić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Anđelka Stević Žugić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Za tu prigodu Anđelka je odabrala elegantnu crnu modnu kombinaciju s modernim krojem, koju je upotpunila decentnim make-upom i novom frizurom, skraćenim bobom.

Anđelka Stević Žugić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Film ''Svadba'', u režiji Igora Šeregija, okupio je brojne poznate uzvanike, a premijera je protekla u znaku dobrog raspoloženja, emocija i filmskog glamura. Hrvatski film ispisao povijest u pretprodaji, nadmašio je i svjetske klasike, više čitajte OVDJE.

Anđelka Stević Žugić Foto: Neva Zganec/Pixsell

