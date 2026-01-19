Hrvatski film ispisao povijest u pretprodaji, nadmašio je i svjetske klasike!

Iako tek treba doći u hrvatska kina, film "Svadba" već je ispisao povijest hrvatske diskografije s preko 41 tisuću prodanih ulaznica u pretprodaji.

S nevjerojatne 41.263 prodane ulaznice, ostvario je rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima, nadmašivši čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima, poput "Ratova zvijezda" s oko 25 tisuća prodanih ulaznica u pretprodaji.

Svečana premijera filma održat će se 20. siječnja, a sve dvorane CineStar Branimir Mingle Mall već su rasprodane do posljednjeg mjesta. Redovna kinodistribucija također počinje 20. siječnja, a sudeći prema ogromnom interesu publike, "Svadba" je već sada redefinirala rekorde domaće kino-distribucije.

Velik interes dodatno potkrepljuje i impresivna, zvjezdana glumačka postava. Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, filmu su se pridružile i istinske glumačke legende Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, kao i Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović, te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.

Dugometražni igrani film „Svadba“, redatelja i scenarista Igora Šeregija, donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta. U formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma, film kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Direktor fotografije je Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, a masku potpisuje Snježana Gorup.

Film su sufinancirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, dok distribuciju za Hrvatsku potpisuje Duplicato, a za Bosnu i Hercegovinu Blitz. Već i prije premijere, "Svadba" je postala kulturni fenomen i potvrda da hrvatska kinematografija može stvarati projekte koji oduševljavaju publiku i ruše sve rekorde.

