Jedan detalj bacio domaći hit-film u drugi plan: Pogledajte koliko košta Severinina torbica

Severina je na premijeri filma "Svadba" zasjala u punom modnom sjaju, a jedan luksuzni detalj nije prošao nezapaženo.

Na svečanoj premijeri filma ''Svadba'' sve su se oči okretale prema Severini – no ovaj put nije bila riječ samo o modnoj kombinaciji, već o detalju koji je ukrao svu pozornost.

Severina se pojavila u elegantnom, sjajnom tamnom baloneru s prorezom, koji je dodatno naglasio njezinu siluetu, a cijeli styling podigla je jednim luksuznim modnim dodatkom.

Severina - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Severina - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

U ruci je nosila Bottega Veneta torbicu, prepoznatljivoga pletenog dizajna, koja je momentalno postala glavna tema večeri.

Riječ je o komadu koji obožavaju svjetske fashionistice, a cijena te prestižne torbice iznosi 2800 eura. Diskretna, ali istovremeno iznimno efektna, savršeno se uklopila u Severinin sofisticirani outfit i još jednom potvrdila njezin status modne ikone.

Severina - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Severina - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Na premijeri toga domaćeg filma, koji je oborio sve rekorde, bila su i brojna druga poznata lica poput Ane Uršule Najev, Ecije Ojdanić, Marka Vuletića i drugih, a više o filmu doznajte OVDJE.

Severina - 2 Foto: Instagram

