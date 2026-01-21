Jedan detalj bacio domaći hit-film u drugi plan: Pogledajte koliko košta Severinina torbica

Severina je na premijeri filma "Svadba" zasjala u punom modnom sjaju, a jedan luksuzni detalj nije prošao nezapaženo.
Na svečanoj premijeri filma ''Svadba'' sve su se oči okretale prema Severini – no ovaj put nije bila riječ samo o modnoj kombinaciji, već o detalju koji je ukrao svu pozornost.
Severina se pojavila u elegantnom, sjajnom tamnom baloneru s prorezom, koji je dodatno naglasio njezinu siluetu, a cijeli styling podigla je jednim luksuznim modnim dodatkom.
Severina - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX
Severina - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell
U ruci je nosila Bottega Veneta torbicu, prepoznatljivoga pletenog dizajna, koja je momentalno postala glavna tema večeri.
Riječ je o komadu koji obožavaju svjetske fashionistice, a cijena te prestižne torbice iznosi 2800 eura. Diskretna, ali istovremeno iznimno efektna, savršeno se uklopila u Severinin sofisticirani outfit i još jednom potvrdila njezin status modne ikone.
Severina - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Severina - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX
Na premijeri toga domaćeg filma, koji je oborio sve rekorde, bila su i brojna druga poznata lica poput Ane Uršule Najev, Ecije Ojdanić, Marka Vuletića i drugih, a više o filmu doznajte OVDJE.
Severina - 2 Foto: Instagram
