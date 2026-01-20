Lana Klingor Mihić o povratku glazbi i estetskim zahvatima: ''Ja nemam problem sakrit' ništa''

Šuška se da se nekadašnja pjevačica megapopularne grupe E.T. Lana Klingor Mihić vraća na glazbenu scenu. Čime se danas bavi ta influencerica, kako odgaja svoje kćeri te kojim se estetskim zahvatima podvrgnula, otvoreno je ispričala našem Davoru Gariću za IN magazin.

Od 2001. do 2005. vladala je vrhovima top ljestvica s E.T.-jem, uslijedila je solokarijera, a sada, nakon godina pauze, šuška se da će se Lana Klingor Mihić vratiti na glazbenu scenu.



''Maltene se spomenulo prije pet minuta, nevjerojatno da si to čuo! Tako da bih ja rekla samo - o tom potom! Uvijek ima nekakvih ideja i prijedloga od raznih suradnika. Ovo je i meni zazvonilo, ali 'ajmo ostavit vremenu da vidimo hoće li se to izrealizirati'', rekla nam je Lana Klingor Mihić.



Danas je poslovno fokusirana na uzgoj pasa i rad na društvenim mrežama, a vremena s mikrofonom u ruci rado se sjeti.



''Bila bih nefer i nekorektna kad bih rekla da mi razdoblje u E.T.-ju nije bilo posebno. Bend kao takav je meni bio obitelj, živjela sam to intenzivno jedno pet godina. Kao mlada cura sam ušla u jedan žrvanj i u jednu ozbiljnu mašineriju hitova i stvaranja novca.''

U glazbenoj industriji sada vrijede potpuno drugačija pravila.



''Kad bih danas usporedila to što smo mi radili i bili tada, a nisu postojale društvene mreže ni YouTube... Ja mislim, da se to dogodilo danas, da bi to bilo mega! Baš mega! Ustvari, i ono što se dogodilo tada, ja smatram da je bilo mega.''

Megakomplimente za dobar izgled Lana prima svakodnevno, pogotovo kad ljudi otkriju da je nadomak 50. i da je majka triju djevojčica.''Hvala ti puno! Evo, i baš smo maloprije komentirali kad je prijateljica Ana rekla: 'Ja kad se sjetim da ti doma imaš troje i brdo pasa...' Ja bih rekla da mi je puno, puno lakše jer moje cure su stvarno velike. Chiara ima 18, ove dvije 12 i 11. Jako mi je ugodno i ležerno s njima, jako su dobra djeca, pa ostaje puno vremena za neke stvari koje volimo i slobodnog vremena i za posao i muža, njegovanje braka i to!''Poznata je po svojem britkom jeziku i nema te teme koja bi za nju bila tabu. Otvoreno govori i o estetskim zahvatima.''Znaš kako je? I to je od pamtivijeka tako! Kad nešto baš jako skrivaš i poričeš, onda se tek o tome priča! Tako da ja nemam problem sakrit ništa. Kad sam, recimo, operirala grudi s 20 godina, ja sam to rekla i onda nikad nitko o tome nije pisao. Jednostavno nije bilo zanimljivo jer sam ja to rekla, nisam krila. Kad dođe vrijeme za to, ako će mi baš smetat nešto na licu, ja ću se malo zategnut.''

''Meni je fascinantno danas čitati: ''Jao, pogle joj obraze kako su joj nafilani!'' A ja, recimo, nikad u životu ništa nisam punila ni stavljala u lice. Naravno, koristim botoks jer imam 46 godina. Koristim ga za područje čela i oko očiju, i to je nekako moj maksimum. Drugo radim više nekakve biostimulatore, kolagen, poput sculptre ili nešto, ali to nisu fileri. Ja se tih filera jako bojim jer sam se nagledala da oni migriraju i izazivaju grozne bolesti'', ispričala nam je Lana.



Pjevačica, influencerica, kuharica i pobjednica Celebrity Masterchefa, uzgajivačica pasa... Uz brojne titule, Lana je i brižna majka. A kakva je kad su u pitanju simpatije njezinih kćeri?



''Hmmm... Znaš što, njih su tri popuno različite. Chiara ima svog dečka već jedno godinu i pol dana, jako su slatki. Izabrala je stvarno divnog dečka, rekla bih malo staromodnog, lijepo odgojenog. Marli, njoj kad spomeneš dečke, to je njoj na kraj pameti, ona samo želi studirati negdje vani i biti model, a Mika, to dijete nema apsolutno niti jednu brigu u životu, nju baš briga za cijeli svijet... Tako da smo OK zasad. Mislim da će to više tati bit problem!'' zaključila je Lana sa smijehom.



Čini se da je sada pravo vrijeme da se vrati na glazbenu scenu. Lana, čekamo tvoj povratnički singl, ne sumnjamo da će biti hit.

