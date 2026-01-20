Stare pjesme, ali i novi hitovi: Legendarna riječka Grupa 777 otvara novo poglavlje!

Legendarna riječka Grupa 777 80-ih nas je godina oduševljavala svojim uspješnicama poput Ti si moj hit i Ne idi, Gorane. Nakon duže pauze, grupa se okupila u pomlađenom sastavu te se novim albumom i velikim povratničkim koncertom spremaju ponovno osvojiti srca slušatelja.

Riječka grupa 777 osnovana je 1970-te godine, a nastala je od jednog jazz trija. Malo tko, od iskusnijih generacija, ostaje hladnokrvan na njihove svevremenske hitove poput Ti si moj hit ili Ne idi Gorane. Krajem prošle godine, u obnovljenom sastavu, legendarne Sedmice izdale su novi album, a pjesma Nema signala već ozbiljno krči svoj put prema velikoj uspješnici.

''Ovo je prvi album u novom sastavu. Treba reći da je osnivač grupe i današnji član, autor svih tih pjesama od početka, pa i do danas. Radi se o gospodinu Andreju Baši koji je sjajno doveo tu svoju genijalnost i na ovaj album.

Radi se o glazbi koja podsjeća na ta vremena nekadašnja, kad je glazba bila puno jednostavnija i nježnija'', govori Frane.



''Ima puno pjesama s angažiranim tekstovima, podsjećaju na neko današnje vrijeme, ali nude slušateljima utjehu za isto to, ali ima i puno pjesama ljubavne tematike, tako da mislim da svatko od slušatelja može naći nešto za sebe'', kaže Eva.

Svoje neobično ime ovaj glazbeni sastav duguje potrazi za srećom, koja ih je doista i slijedila po brojnim koncertima i festivalima, a u potrazi za pravim zvukom, mijenjali su se putevi i ljudi.

''Ja mislim da smo mi grupa s najviše promijenjenih članova, koji datiraju iz 1970. do 90-te i onda je bila pauza nekakva. Ja sam došla 84., Eva je 7. pjevačica, ja 6. Muških je bilo negdje 15-16'', priča Dalida Keasar.

Nakon duže pauze, Andrej Baša, suosnivač sastava, 2024. odlučio je bandu dati novu šansu. U pomlađenom sastavu Grupe 777 ne dolazi do sraza generacija, već do njihova toplog susreta u kojem se različita iskustva pretvaraju u zanimljive ideje.

''Je razlika u generacijama, znači Frane i ja smo ipak malo mlađi, ali mislim da je to pozitivno djelovalo na cijeli taj projekt, zato jer imali smo u biti cijelo to iskustvo Andreja i Dalide, koji su nastupali i zaista bili uspješni u prošlosti i onda smo još došli Frane i ja, koji unosimo tu neku svježinu i imamo drugi pogled na glazbu, ali opet sličan kao što su Andrej i Dalida. Tako da spoj svega toga dovodi do neke zlatne sredine, koja je ja mislim savršena za ovu grupu'', priča Eva.

Novi članovi Sedmica unijeli su svježinu u jedan od najdugovječnijih sastava domaće glazbene scene, no na njima je sada velika odgovornost pred brojnim obožavateljima izvoditi svevremenske uspješnice ovog sastava, pogotovo uoči velikog povratničkog koncerta najavljenog za veljaču u Rijeci.

''Ti si moj hit je dnevno na radijskim postajama 20-30 puta dnevno u Hrvatskoj –Tu su i brojne druge pjesme koje su prisutne još uvijek na feštama, u društvu, koje se pjevaju, koje su ljudima drage. Naravno da ima treme, uvijek ima treme, ali to je samo dokaz da nam je stalo do onoga što radimo i zaista želimo to izvesti na najbolji mogući način i da publika osjeti emociju koju želimo prenijeti'', priča Frane te dodaje.



''Koncert u Rijeci nećemo spoilati puno, da ljudi koji dođu da se iznenade, ali čut ćete sve pjesme s novog albuma, čut ćete isto toliko uspješnica Grupe 777 iz povijesti banda i imat ćemo 2 prekrasna gosta'', poručila je Eva,



''Ja mislim da će biti jako emotivno. Ove nove totalno su mi prirasle srcu, ali sad kad probavamo te stare pjesme – uđem u tu emociju i pomladi me ustvari i sa srećom ih otpjevam. Evo, pozivam još jednom sve naše fanove, ljubitelje dobre glazbe, da nam se pridruže i uveličaju tu večer, jer će biti večer za pamćenje. I svi smo presretni i uzbuđeni da se dogodi koncert'', pozvala je Dalida.

Priča legendarne grupe 777 ponovno se piše, a velik povratnički koncert nova je stranica u njihovu životu na pozornici i srcima slušatelja. Nadajmo se da će ih biti još mnogo, možda i za cijelu knjigu.

