Emocije, smijeh i suze: Gužva na premijeri predstave o kojoj razmišljate dugo nakon izlaska iz kazališta

O braku, majčinstvu, ali i problemima koje joj je život donio - vrlo iskreno i s mnogo humora, Marijana Mikulić progovara u svojoj monodrami, koja je prošlog petka prvi put izvedena u Zagrebu. Nakon premijere, s našom Julijom Bačić Barać za IN magazin dojmove su podijelili Marijana, članovi njezine obitelji te kolege glumci.

"Mare", monodrama Marijane Mikulić ugledala je svjetlo dana. Gužva je bila na premijeri u maloj dvorani Lisinski jer mnogi su željeli vidjeti što je to pripremila ova žena, majka, glumica.

''Ulazim kao diva, ali raširujem veš, kuham ručak, ima svega'', govori glumica.

Kućanski poslovi nisu je posve zaobišli ni na dan premijere.

''Nisam kuhala, ali jesam veš raspremala'', kaže nam.

Pomolila se kaže prije izlaska pred publiku, a interes koji već sad vlada za ovom predstavom pripisuje Bogu kojeg u šali naziva svojim menađerom.

''Ja imam najboljeg menadžera, iznenađena sam, počašćena, ali stvarno je ovako planulo u dva dana, da bi mi se onda javili svi, tetke strine, rodice, svi su pokupovali'', priča nam glumica.

Premijera je održana prošlog petka na jedan za Marijanu važan datum.

''Danas mi je rođendan sinu, mog prvog sina i rađa se moj prvi projekt, presretna sam''.

A kad je bilo teže -na dan poroda ili na dan kad rođena njezina monorama?

''Ovo tad je išlo prirodno, a ovo sad je bio proces, dugo je trajalo, tako da uzbuđenje je veliko''.

Ova predstava je autobiografska priča o braku, majčinstvu, strahovima, borbama i snovima, ali bez uljepšavanja.

''Predstava načelno nije komedija, predstava je jedna baš životna, sočna, ima svega, ima suza, smijeha, prava životna, sočna''.

Marijanu su došli podržati i članovi obitelji i kolege glumci, a vjetar u leđa posebno joj je bila glumica Nataš Janjić, te naravno suprug Josip.

''Presretan sam i preponosan na svoju suprugu, ja tekst monodrame nisam pročitao prije, ali bilo mi je super, ponosan sam''.

''Ja sam se i smijala do suza i naplakala do suza, jako emotivno uz te neke jako emotivne trenutke predstave'', komentirala je Nataša Janjić.

Suprug je preuzeo i većinu kućanskih poslova dok su trajale pripreme za ovaj veliki dam.

''To je kod nas posao za tri žene, onda znate za koliko muškaraca, on to sve poteže sam, cijedi sokove za malog, sve je potpunu preuzeo da bi ja ovo mogla izvesti do kraja, tako da hvala mužu'', poručila je Marijana.

Iskreno je o odnosu sa suprugom progovorila u ovoj predstavi.

''Preživio sam i trebat će mi sad jedna čaša vina'', izjavion je Marijanin muž.

A nije Marijana zaobišla ni majku.

''Mamu sam više puta upozorila, mama oboružaj se živcima, nema milosti, svašta sam ja tu ispričala, ako ti bude preteško začepi uši, ona je rekla ne, ti samo izbaci to sve iz sebe'', priča Marijana.

O svemu o čemu govori mnogi će se prepoznati.

''Sve smo se prepoznale i sve se možemo prepoznati ali ova nekolicina muškaraca, mislim dosta ih je tu i baš mislim da ju trebaju pogledati muškarci i oni su se prepoznali''.

''To mi je nekako najvažnije da ljudi vide, nisam sama u ovome i da će im biti lakše, ok tako bar meni bude ako vidim da i drugi poroživljavaju istu situaciju, lakše se ja nosima isto'', priča Marijana.

Glasnim i dugim apalauzom ispratila je publika Marijanu nakog prvog izvođenja "Mare". Slijede novi termini u Zagrebu i Splitu. Ovo je jedna od onih predstava o kojoj razmišljate dugo nakon izlaska iz kazališta.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Oglasio se David Beckham nakon ozbiljne drame s najstarijim sinom: "To zna biti opasno..."

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Bivša Beckhamova ljubavnica reagirala na obiteljski skandal: "Tako sam sretna što..."