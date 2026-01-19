Mamac paparazzima: Rijetka pojava glumačke ikone koja je snimljena bez šminke

Sharon Stone viđena je bez šminke i s vidljivim tragovima na licu na putu u plesnu školu, rijetko se pojavljujući u javnosti posljednjih mjeseci.

Američka glumica Sharon Stone posljednjih se mjeseci rijetko pojavljuje u javnosti, no ovoga puta napravila je iznimku i uputila se na sat plesa u poznatu plesnu školu Tracy Anderson u Kaliforniji.

Bez šminke i u opuštenom izdanju, slavna glumica djelovala je gotovo neprepoznatljivo, posebice jer je na licu pokazala i nekoliko neprikrivenih mrlja i nepravilnosti, što je dodatno naglasilo njezinu prirodnost i opuštenost u svakodnevici.

U ležernoj kombinaciji sportskog topa i svijetlih hlača, Stone je djelovala usredotočeno i smireno. No kasnije, kada je izašla iz zgrade i navukla sunčane naočale te ponijela elegantniji styling, odmah je izgledala dotjeranije i samopouzdanije, kao prava hollywoodska diva.

Iako se povukla iz središta pozornosti, Sharon Stone i dalje zrači snažnim stavom i prirodnom ljepotom, a njezin najnoviji izlazak podsjetnik je da i slavne žene itekako cijene jednostavne trenutke i ne srame se pokazati bez šminke.

Dobitnica Emmyja bila je u braku s Michaelom Greenburgom od 1984. do njihova razvoda 1987. godine.

Majka je trojice posvojene djece: Roana (25), Lairda (20) i Quinna (19).

