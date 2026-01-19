Mamac paparazzima: Rijetka pojava glumačke ikone koja je snimljena bez šminke

Sharon Stone viđena je bez šminke i s vidljivim tragovima na licu na putu u plesnu školu, rijetko se pojavljujući u javnosti posljednjih mjeseci.
Američka glumica Sharon Stone posljednjih se mjeseci rijetko pojavljuje u javnosti, no ovoga puta napravila je iznimku i uputila se na sat plesa u poznatu plesnu školu Tracy Anderson u Kaliforniji.3 vijesti o kojima se priča konačno progovorio Skandal! Najstariji sin Beckhamovih iznio teške optužbe na račun svojih roditelja u braku su 15 godina Supruga rukometaša Šoštarića zbog njegove se karijere odrekla onog što joj je bilo jako važno ozbiljne optužbe Princ Harry pojavio se na sudu u Londonu: Počelo je suđenje koje potresa britanski medijski sustav
Bez šminke i u opuštenom izdanju, slavna glumica djelovala je gotovo neprepoznatljivo, posebice jer je na licu pokazala i nekoliko neprikrivenih mrlja i nepravilnosti, što je dodatno naglasilo njezinu prirodnost i opuštenost u svakodnevici.
Sharon Stone - 1 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač završio na operaciji, javio se iz bolnice: "Poželite mi sriću!"
U ležernoj kombinaciji sportskog topa i svijetlih hlača, Stone je djelovala usredotočeno i smireno. No kasnije, kada je izašla iz zgrade i navukla sunčane naočale te ponijela elegantniji styling, odmah je izgledala dotjeranije i samopouzdanije, kao prava hollywoodska diva.
Sharon Stone - 3 Foto: Profimedia
Iako se povukla iz središta pozornosti, Sharon Stone i dalje zrači snažnim stavom i prirodnom ljepotom, a njezin najnoviji izlazak podsjetnik je da i slavne žene itekako cijene jednostavne trenutke i ne srame se pokazati bez šminke.
Sharon Stone (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Dobitnica Emmyja bila je u braku s Michaelom Greenburgom od 1984. do njihova razvoda 1987. godine.
Pogledaji ovo Celebrity Vjerski trenutak Nine Badrić na odmoru: U karipskoj crkvi zapjevala uz hrvatskog svećenika
Galerija 24 24 24 24 24
Majka je trojice posvojene djece: Roana (25), Lairda (20) i Quinna (19).
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Kako joj to uspijeva u 72. godini? Pokazala rezultat desetljeća žestoke discipline!
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Bivša supruga nekad najplaćenijeg dinamovca pohvalila se fotografijama s egzotične lokacije
Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač završio na operaciji, javio se iz bolnice: "Poželite mi sriću!"