Danijela Martinović o trenutku kojeg nikada neće zaboraviti: "Bila sam samo djevojčica..."

Danijela Martinović raznježila je pratitelje na Instagramu objavivši fotografiju iz svojih glazbenih početaka, uz priču o jednom sasvim neplaniranom trenutku koji je, kako kaže, obilježio početak njezina puta.

Na fotografiji u crnom topu i točkastoj suknji, Danijela se prisjetila dana kada je, šetajući Rivom s pizzetom u ruci, spontano završila na pozornici Prokurativa.

"Taj dan sam otišla sama na Rivu. Kupila pizzetu, grickala i šetala se. Mama mi je sašila ovaj kompletić jer mama mi je tada šivala gotovo sve."

Bez ikakve pripreme, prijatelji su je pozvali na binu, a ona je prihvatila izazov.

"Pozvali su me na binu onako iz šale, a ja ko ja, popela se i uzela mikrofon. Bez najave, bez pripreme, bez očekivanja."

Taj trenutak danas opisuje kao prekretnicu koju tada nije ni slutila.

"Ovo su bili nježni koraci mojih početaka, a to sam tek kasnije saznala. U tom trenutku ja sam bila samo djevojčica koja je sa svojim prijateljima zapivala."

Pratitelje je izazvala da pogode godinu nastanka fotografije, a komentari su bili puni nostalgije, podrške i emocija.

Danijela danas uživa u stabilnom privatnom životu s partnerom Josipom Plavićem, dok njezina glazbena karijera i dalje traje s novim pjesmama, ali i iskrenim trenucima koji je povezuju s publikom od samih početaka.

