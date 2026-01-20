Pretraži
Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih

Beti Đorđević

Preminula je Beti Đorđević, legendarna pjevačica i glas hita "Počnimo ljubav ispočetka", u 80. godini života.

