Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih

Preminula je Beti Đorđević, legendarna pjevačica i glas hita "Počnimo ljubav ispočetka", u 80. godini života.

U 80. godini preminula je Blagica Beti Đorđević, legendarna pjevačica čiji je glas obilježio jugoslavensku glazbenu scenu, posebno hitom "Počnimo ljubav ispočetka" (1978).

Rođena 1946. u Kumanovu, karijeru je započela krajem 60-ih, nastupajući s bendom supruga Slobodana Đorđevića po Njemačkoj, a zatim i u beogradskom Hotelu Jugoslavija.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kontroverzna i zaboravljena priča o ženi koja je promijenila granice erotike i društvenih normi

Prvi singl "Kraj moje tuge" objavila je 1974., a vrhunac popularnosti dosegnula je pjesmom Aleksandra Koraća na Beogradskom proljeću 1976.

Iako se s dolaskom novih trendova djelomično povukla iz javnosti, povremeno je nastupala, a 2012. je objavljena kompilacija njezinih najvećih hitova. Posljednjih godina ponovno je bila glazbeno aktivna. Snimala je nove pjesme i nastupala, uključujući i zapažen duet s Rambom Amadeusom na Beoviziji 2018.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je zapravo otuđeni sin Beckhamovih? Na vjenčanju je uzeo prezime supruge

Godine 2023. primila je posebnu "Mts nagradu" na festivalu Beogradsko proljeće, kao priznanje za svoj doprinos glazbi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Oglasio se David Beckham nakon ozbiljne drame s najstarijim sinom: "To zna biti opasno..."

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Bivša Beckhamova ljubavnica reagirala na obiteljski skandal: "Tako sam sretna što..."

Pogledaji ovo Nekad i sad U 45. godini rodila je treće dijete, a glumačku snagu opet pokazuje u mračnom trileru koji je veliki hit