U 45. godini rodila je treće dijete, a glumačku snagu opet pokazuje u mračnom trileru koji je veliki hit

Claire Danes u ''I to mi je neki život'' Foto: Afp

Proslavila se kao zbunjena tinejdžerica u kultnoj seriji I to mi je neki život, a danas Claire Danes živi potpuno novu životnu ulogu koja joj je u 44. godini donijela neočekivano iznenađenje.

Claire Danes danas slovi za jednu od najcjenjenijih TV glumica svoje generacije, ali put od tinejdžerske ikone do zrele majke i zvijezde Netflix hitova bio je pun iznenađenja, emocija i neočekivanih životnih preokreta.

Danes se prvi put proslavila u kultnoj seriji ''My So-Called Life'' (''I to mi je neki život'') kao Angela Chase.

Kroz karijeru koja je trajala više od trideset godina, Danes je izrasla u moćnu glumicu, osvojila Emmyje i Zlatne globuse te osvojila svijet nezaboravnom ulogom CIA agentice Carrie Mathison u hit seriji ''Homeland''.

Nakon velikih uloga u prošlosti, najnovije ju gledatelji mogu vidjeti u Netflixovoj psihološkoj seriji ''The Beast in Me'', gdje ponovno pokazuje svoju glumačku širinu i snagu.

Ipak, njen život obilježila je obiteljska sreća. Naime, Claire je ostala trudna s 44 godine s trećim djetetom, a u razgovoru za podcast SmartLess priznala je kako ju je to emocionalno pogodilo. Iako je zajedno s mužem Hughom Dancyjem već imala dva sina, vijest o trećem djetetu došla je potpuno iznenada.

Danes je priznala da je u početku osjećala čudnu vrstu srama zbog trudnoće u srednjim četrdesetima — potpuno neočekivanu i pomalo zbunjujuću emociju s obzirom na društvene norme o dobi i roditeljstvu.

''Bila sam prestravljena, ali sve je bilo u redu.''

46-godišnjakinja je objasnila da uopće nije predvidjela trudnoću u toj dobi i, iako je prihvatila najnovijeg člana svoje obitelji, priznala je da je usput doživjela neočekivane emocije.

Na kraju je sve završilo kao velika radost: par je 2023. dočekao prvu kćer, a Danes sada balansira između odrastanja tinejdžera i odgajanja malene djevojčice.

