Je li Jennifer Lopez najveća diva Hollywooda? Viralni trenutak s crvenog tepiha otkrio njezinu lošu stranu

Neugodna situacija na crvenom tepihu Zlatnih globusa ponovno je otvorila pitanje reputacije Jennifer Lopez, koja se već godinama suočava s pričama o ponašanju popout dive, pretjeranim zahtjevima i napetim odnosima s ljudima iz industrije.

Jennifer Lopez ponovno se našla u središtu pažnje – i to ne zbog haljine, nastupa ili filma, već zbog neugodne situacije na crvenom tepihu Zlatnih globusa koja je u rekordnom roku postala viralna.

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se kako se J. Lo, dok je redatelj Glambota Cole Walliser priprema za snimanje, čini potpuno nezainteresiranom za njegovu prisutnost. Dok joj on objašnjava poziciju i postavlja kameru, pjevačica i glumica gleda u pod i ne ostvaruje kontakt, što su brojni gledatelji protumačili kao – bezobrazluk.

''J. Lo, kupi si malo manira'', ''Takav snob, neugodno je gledati'', ''Nije ga ni pogledala'', pisali su gledatelji na društvenim mrežama.

Iako se činilo da je riječ o još jednom ''momentu dive'', sam Walliser ubrzo je stao u obranu zvijezde.

''Internet se stvarno treba malo smiriti. Nisam to shvatio osobno. U tom trenutku nije djelovalo bezobrazno'', rekao je redatelj i dodao kako je Jennifer bila jednostavno fokusirana na posao.

''Tepih je bio zatvoren, bilo je kasno i bila je spremna ići dalje. Znala je što radi. Nažalost, pozicija je bila takva da je bila okrenuta leđima prema meni, ali to nije bilo nepristojno'', objasnio je.

Unatoč njegovim riječima, video je ponovno potaknuo dugogodišnje rasprave o Jennifer Lopez – reputaciji dive koja je prati već desetljećima.

Jedna od najpoznatijih priča dolazi od pjevačice Dannii Minogue, koja je otkrila da je Jennifer Lopez devedesetih odbila nastupiti u britanskoj emisiji "Top of the Pops" ako joj garderoba ne bude potpuno preuređena.

''Rečeno mi je da sve mora biti bijelo – uključujući i sofu – ili ona neće izaći na pozornicu. To je jedna diva-priča za koju mogu osobno jamčiti.''

Dodala je i kako joj nikada nije bilo jasno zašto bi netko tko je prekriven šminkom za tijelo od glave do pete želio sjediti na bijelom namještaju.

Posljednjih godina pojavio se i niz tvrdnji o navodnom pravilu bez kontakta očima. Prema anonimnim izvorima i bivšim suradnicima, članovima produkcije, vozačima, pa čak i osoblju u hotelima, navodno je bilo strogo zabranjeno gledati Jennifer Lopez u oči.

''Svi radnici bili su upozoreni: ne gledajte gospođu Lopez. Nema kontakta očima. Čak ni vozači limuzina nisu je smjeli pogledati u retrovizoru.''

Američka podcasterica LABellatini otišla je i korak dalje tvrdeći:

''Prijatelj koji je radio zvuk na jednom njezinu projektu izbačen je jer ju je pogledao u oči. Zaustavila je cijelu produkciju.''

Navodna diva-ponašanja stigla su čak i do britanske televizije. Voditelji emisije "This Morning" javno su se našalili na račun Jennifer nakon što su otkrili da je njezin tim inzistirao na savršeno zagrijanom kolačiću i čaši hladnog punomasnog mlijeka.

''Nastala je poprilična drama jer se brinulo da kolačić nije na pravoj temperaturi'', rekao je voditelj Phillip Schofield.

Ipak, iz tima J. Lo kasnije je stigao demanti:

''To jednostavno nije istina. Nije se dogodilo.''

Najizravnija kritika stigla je od Meghan McCain, koja je Jennifer upoznala tijekom intervjua u emisiji "The View".

''Ona je veoma neugodna osoba. Imala je najveću pratnju koju sam ikada vidjela – veću nego Kim Kardashian, veću nego predsjednik. J. Lo nema reputaciju drage, normalne osobe.''

Unatoč svemu, Jennifer Lopez tvrdi da je njezina reputacija rezultat nerazumijevanja – i seksizma.

''Teško je jer si govoriš: 'Ti me ljudi ne razumiju, ne vide me''', rekla je nedavno za LA Times.

''Na kraju dana moram znati da sam bila dobra osoba, da sam bila ljubazna, da sam naporno radila i bila dobra mama.''

Još 2016. upozorila je i na dvostruke standarde:

''Žene moraju biti puno bolje odgojene nego muškarci. Dobila sam etiketu dive koju ne zaslužujem.''

