Tim roditelji ili sin Beckham: Na čijoj ste strani u nikad napetijoj drami globalno poznate obitelji?

Javnost je podijeljena nakon javne ispovijesti Brooklyna Beckhama o dugogodišnjoj svađi s roditeljima.

Brooklyn Peltz Beckham javno je optužio roditelje da ga kontroliraju i pokušavaju uništiti njegov brak s Nicolom Peltz.

Najstariji sin Davida i Victorije Beckham oštro je napao majku i oca u izjavi na Instagramu, a svijet otad gori od reakcija.

David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram

Tvrdi da su njegova majka Victoria (51) i otac David (50) neprestano pokušavali uništiti njegovu vezu s milijarderkom nasljednicom, navodeći kako je Victoria u posljednji trenutak odustala od izrade vjenčanice, a zatim i upropastila njihov prvi ples.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

Unatoč brojnim optužbama u njegovoj eksplozivnoj izjavi pratitelji su Brooklyna optužili da je razmaženo derište koje nikada u životu nije radilo i da sve duguje prezimenu Beckham.

Ipak, drugi su na njegovoj strani.

A što vi mislite, tko je u pravu, recite u anketi.

Na čijoj ste strani? Brooklyn

David i Victoria Brooklyn

David i Victoria Ukupno glasova:

Cijelu Brooklynovu izjavu pročitajte OVDJE.

Što je Victoria napravila na vjenčanju, čitajte OVDJE.

Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zgodna Senegalka s riječkom vezom: Tko je ljepotica koju slušamo i u hrvatskom eteru?

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ljubavni zanos na plaži! 60-godišnja grofica uživala u čarima odmora s novim partnerom