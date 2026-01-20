Tim roditelji ili sin Beckham: Na čijoj ste strani u nikad napetijoj drami globalno poznate obitelji?

Javnost je podijeljena nakon javne ispovijesti Brooklyna Beckhama o dugogodišnjoj svađi s roditeljima.
Najstariji sin Davida i Victorije Beckham oštro je napao majku i oca u izjavi na Instagramu, a svijet otad gori od reakcija.
David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram
Tvrdi da su njegova majka Victoria (51) i otac David (50) neprestano pokušavali uništiti njegovu vezu s milijarderkom nasljednicom, navodeći kako je Victoria u posljednji trenutak odustala od izrade vjenčanice, a zatim i upropastila njihov prvi ples.
Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp
Unatoč brojnim optužbama u njegovoj eksplozivnoj izjavi pratitelji su Brooklyna optužili da je razmaženo derište koje nikada u životu nije radilo i da sve duguje prezimenu Beckham.
Ipak, drugi su na njegovoj strani.
A što vi mislite, tko je u pravu, recite u anketi.
Cijelu Brooklynovu izjavu pročitajte OVDJE.
Što je Victoria napravila na vjenčanju, čitajte OVDJE.
Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp
