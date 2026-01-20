Tko je zapravo otuđeni sin Beckhamovih? Na vjenčanju je uzeo prezime supruge

Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Victorije Beckham, trenutačno je glavna tema interneta nakon što je javno iznio šokantne i teške optužbe na račun svojih roditelja, čime je razotkrio duboki obiteljski raskol koji je godinama tinjao iza savršenog imidža slavne obitelji.

U objavi na Instagramu, 26-godišnji najstariji sin slavnog para optužio ih je za kontrolu njegovog privatnog života, manipulaciju medijima i pokušaje da naruše njegov brak s glumicom Nicolom Peltz Beckham.

Brooklyn Peltz Beckham - 4 Foto: Afp

Tko je Brooklyn Beckham?

Brooklyn Joseph Peltz Beckham rođen je 4. ožujka 1999. u Londonu kao najstarije dijete nogometne legende Davida Beckhama i modne dizajnerice i bivše Spice Girl Victorije Beckham. Odrastao je u svijetu slavnih — od Madrida i Los Angelesa do crvenih tepiha te je kroz mladenaštvo gradio karijeru u modelingu i fotografiji.

Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp

Njegova karijera obuhvaća: modeling i pojavljivanja u modnim editorijalima, fotografske projekte i publikacije, te posljednjih godina fokus na gastronomske projekte, uključujući i vlastiti brend ljutih umaka i kuhanje.

Iako su Beckhamovi godinama važili za idiličnu obitelj, tenzije između Brooklyna i njegovih roditelja navodno traju mjesecima — ako ne i godinama.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

Potvrda krize došla je sredinom 2025. kada je Brooklyn navodno blokirao svoje roditelje na Instagramu i poslao im pravnu opomenu da ga od tog trenutka mogu kontaktirati samo preko odvjetnika.

U svojoj sada javnoj i opsežnoj objavi, Beckham je optužio roditelje da su tijekom godina kontrolirali obiteljski imidž u medijima, naveo da se oni pokušali umiješati u njegov brak i vezu s Nicolom, spomenuo niz detalja, uključujući da je Victoria navodno odustala od dizajna vjenčanice za Nicolu u zadnji trenutak i čak upala u prvi ples na vlastitom vjenčanju, što je on doživio kao poniženje. Cijelu Brooklynovu izjavu pročitajte OVDJE.

David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram

Brooklyn je također izjavio da ne želi pomirenje s roditeljima i da više ne želi živjeti pod njihovim utjecajem — posebno nakon što su ga, kako tvrdi, ignorirali i tijekom obiteljskih okupljanja poput Davidova 50. rođendana.

Posebnu pozornost ukralo je njegovo vjenčanje s Nicolom Peltz 2022. godine. Napetosti između njega i obitelji krenule su već tada, a javnost je ostala šokirana i kad je nakon svadbe objavio da je njeno prezime dodao ispred svoga, Brooklyn Peltz Beckham.

Reakcije fanova i javnosti podijeljene su. Dok neki podržavaju Brooklyna i njegovu želju za privatnošću i mentalnim zdravljem, drugi se pitaju je li riječ o obiteljskoj svađi koja je izmakla kontroli ili o pokušaju slavlja vlastite priče na međunarodnoj pozornici. Na čijoj ste vi strani glasajte OVDJE.

David i Victoria Beckham zasad nisu javno komentirali najnovije optužbe. Tijekom nedavnog medijskog pojavljivanja, David se suzdržao od komentara na pitanja o sukobu s Brooklynom, ostavljajući javnost u iščekivanju daljnjeg razvoja situacije. Njegove nove fotografije pogledajte OVDJE.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 6 Foto: Afp

Inače, Brooklyna na društvenim mrežama prati 16,5 milijuna ljudi, a s pratiteljima redovno dijeli svoje kulinarske videe.

