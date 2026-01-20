Preminula je jedna od najprepoznatljivijih pjevačica i glumica jugoslavenske glazbene scene

Preminula je Senka Veletanlić.

U 89. godini života preminula je Senka Veletanlić, jedna od najprepoznatljivijih pjevačica i glumica jugoslavenske glazbene scene.

Nakon duge i teške bolesti tiho je otišla u ponedjeljak, a vijest o njezinoj smrti javnosti je prenio njezin sin, istaknuti glazbenik Vasil Hadžimanov.

''Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić. Otišla je mirno, u snu, dostojanstveno, onako kako je i živjela. Volim te, mama. Hvala ti'', napisao je Hadžimanov u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

Rođena je 27. svibnja 1936. godine u Zagrebu. Glazbeni put započela je vrlo rano, pjevajući u zboru Kulturno-umjetničkog društva ''Joža Vlahović'', s kojim je nastupala i izvan zemlje – u Parizu, Belgiji i Italiji. Već krajem 1950-ih započela je profesionalnu karijeru snimajući za Radio Zagreb, a šira publika upoznala ju je početkom 1960-ih.

Pogledaji ovo Celebrity David Beckham viđen prvi put nakon skandala sa sinom, evo kako je reagirao na pitanje o njemu

Velik iskorak dogodio se 1960. godine na Opatijskom festivalu, gdje je nastupila s pjesmom ''Noć bez zvezda'', koja joj je donijela popularnost i status jedne od novih zvijezda tadašnje zabavne glazbe. Slijedili su nastupi na najvažnijim festivalima tog vremena – Opatiji, Zagrebačkom festivalu, Splitskom festivalu, Beogradskom proljeću i drugima.

Senka Veletanlić bila je poznata po profinjenom nastupu, izraženoj emocionalnosti i interpretaciji koja je često naginjala šansoni. Publika ju je doživljavala kao sofisticiranu i dostojanstvenu izvođačicu, a kritika ju je svrstavala među najuglađenije glasove njezine generacije. Dio karijere obilježili su i zajednički nastupi s njezinom sestrom Biserom Veletanlić, također cijenjenom pjevačicom.

Osim u glazbi, Senka se okušala i u glumi – pojavila se u nekoliko filmskih ostvarenja šezdesetih godina, među kojima je i film ''Svanuće'' iz 1964. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Kako su disciplina i upornost dovele Kristijana Iličića do ostvarenja sna: ''Kao dječak sam sanjao daljine...''

Zanimljivo je da je, uz umjetnički put, završila i Ekonomski fakultet, no glazba je ipak ostala njezin glavni životni poziv. U privatnom životu bila je u braku s poznatim glazbenikom i kantautorom Zafirom Hadžimanovom, a njihov sin Vasil Hadžimanov danas je jedno od najcjenjenijih imena regionalne jazz-scene.

Senka Veletanlić Foto: YouTube Screenshot

Iako se s vremenom povukla iz javnosti, Senka Veletanlić ostaje zapamćena kao simbol jedne elegantne epohe domaće zabavne glazbe – vremena festivala, velikih orkestara i interpretacije u kojoj su emocija i stil bili jednako važni kao i sam glas.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pamtite ovu dječju zvijezdu? Iz svijeta filma povukla se zbog teške obiteljske tragedije

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zgodna Senegalka s riječkom vezom: Tko je ljepotica koju slušamo i u hrvatskom eteru?

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ljubavni zanos na plaži! 60-godišnja grofica uživala u čarima odmora s novim partnerom