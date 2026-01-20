Pamtite ovu dječju zvijezdu? Iz svijeta filma povukla se zbog teške obiteljske tragedije

Mara Wilson, djevojčica koju pamtimo kao hrabru i genijalnu Matildu, danas je odrasla žena koja otvoreno govori o tamnoj strani slave, osobnim traumama i prijetnjama koje digitalni svijet nosi novim generacijama.

Mara Wilson, zvijezda brojnih obiteljskih filmova iz devedesetih godina, posljednjih je godina ponovno u fokusu javnosti — ne zbog novih filmskih uloga, već zbog snažnog i otvorenog eseja u kojem se osvrnula na osobne traume i opasnosti digitalne tehnologije, uključujući generativnu umjetnu inteligenciju i rizike zloupotrebe tuđih slika.

U eseju je istaknula kako je danas teško zaštititi identitet i slike djece na internetu, naglašavajući potrebu za jasnijim zakonima i tehnološkim mjerama protiv materijala seksualnog zlostavljanja djece (CSAM).

''Od pete do trinaeste godine bila sam dječja glumica. I premda smo posljednjih godina čuli mnoge užasne priče o zlostavljanjima koja su se događala dječjim glumcima iza kulisa, ja sam se tijekom snimanja uvijek osjećala sigurno.''

Wilson se pojavila u filmovima poput ''Matilde'' iz 1996., ''Mrs. Doubtfire'' iz 1993. i ''Čuda u 34. ulici'' iz 1994.

Rekla je da se s prvim neugodnim iskustvom manipuliranja njezinim likom u zlonamjerne svrhe susrela još prije početka srednje škole. Wilson je detaljno opisala neugledna iskustva iz mladosti koja odražavaju najmračniju stranu slave.

''Bila sam prikazivana na fetišističkim internetskim stranicama i fotošopirana u pornografiju. Odrasli muškarci slali su mi jeziva pisma.''

''Nisam bila lijepa djevojčica – moja nezgrapna faza trajala je otprilike od desete do dvadeset pete godine – i gotovo sam isključivo glumila u obiteljskim filmovima. Ali bila sam javna osoba, pa sam bila dostupna. To je ono što seksualni predatori traže: pristup. A ništa me nije učinilo dostupnijom od interneta'', prenosi Daily Mail.

Mara Elizabeth Wilson rođena je 24. srpnja 1987. u Burbanku, Kalifornija (SAD), kao četvrto od petero djece u obitelji Mikea i Suzie Wilson. Njena majka bila je volonterka školske udruge, a otac inženjer televizijskog prijenosa.

Već sa šest godina dobila je svoju prvu ulogu u hit filmu ''Mrs. Doubtfire'', gdje je glumila uz Robina Williamsa, što joj je otvorilo vrata Hollywooda i velikoj popularnosti.

Samo godinu kasnije uslijedile su uloge u ''Čudu u 34. ulici'' te — najpoznatija — u ''Matildi '', filmu koji će je zauvijek učiniti prepoznatljivom diljem svijeta.

Dok je snimala Matildu, Mara je doživjela tešku obiteljsku tragediju — njezina majka Suzie izgubila je život od raka dojke prije premijere filma. To iskustvo snažno je obilježilo njen život i karijeru. Tijekom tog razdoblja velika podrška stigla joj je od kolega s seta, poput Dannyja DeVita i Rhee Perlman, koji su joj pružili toplinu i brižnost kakvu joj je trebalo.

Iako je nastavila glumiti sve do 2000. (sa zadnjom većom ulogom u ''Thomas and the Magic Railroad''), njezina strast prema filmskoj industriji počela se gasiti — dijelom zbog tragičnih osobnih iskustava, a dijelom zbog načina na koji Hollywood gleda na mladene glumce kako stare.

Nakon povlačenja iz filma, Mara se posvetila obrazovanju te je diplomirala na Sveučilištu New York. Kasnije se preselila u New York City, gdje živi i danas. Osim povremenih glumačkih angažmana i glasovnih uloga, bavi se pisanjem, dramaturgijom te pisanjem memoara i eseja.

Objavila je više knjiga i postala je poznata po iskrenim razmišljanjima o odrastanju, slavnoj mladosti i mentalnom zdravlju. Njeni memoari poput ''Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame'' donose osobne refleksije o iskustvima u industriji koja vrlo često više cijeni izgled nego dublji razvoj talenta.

Mara je danas glasna zagovornica mentalnog zdravlja, otvoreno govori o vlastitim borbama s anksioznošću, depresijom i opsesivno-kompulzivnim poremećajem. Također je aktivna u podršci LGBTQ+ zajednice te sudjeluje u različitim humanitarnim i društvenim inicijativama.

Njezine poruke u vezi s opasnostima interneta, osobito na temu zloupotrebe slika i AI tehnologija, pokazuju kako njezin angažman nadilazi svijet zabave i ima šire društvene implikacije, potičući javnu debatu o zaštiti privatnosti i sigurnosti djece u digitalnom dobu.

