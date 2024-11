Sjećate se Matilde? Bila je velika dječja zvijezda, zbog smrtnog slučaja povukla se iz Hollywooda

Mara Wilson se povukla iz filmske industrije nakon smrti majke, a u teškim vremenima pomogli su joj Danny DeVito i Rhea Perlman.

Mara Wilson je jedno vrijeme bila među najtraženijim dječjim glumcima u Hollywoodu. Njezino lice mogli smo gledati u kultnim klasicima devedesetih poput "Matilda", "Čudo u 34. ulici" i "Mrs. Doubtfire", a njezina stranica na IMDb broji 26 uloga. Međutim, ona je brzo napustila filmsku industriju, posvetivši se školovanju, pisanju i aktivizmu.

Rođena 1987., već sa šest godina dobila je prvu ulogu i to u filmu "Mrs. Doubtfire" s Robinom Williamsom. No, njezina strast prema glumi počela je jenjavati tijekom snimanja njezinog najpoznatijeg filma "Matilda", kada je njezina mama Suzie oboljela od raka dojke i preminula prije premijere filma. Dok se Suzie borila za svoj život, Danny deVito i Rhea Perlman, koji su glumili njezine roditelje u "Matildi", pružili su joj iznimnu podršku i omogućili da provede vrijeme s njima, a prije Suzine smrti, dali su joj da pogleda "Matildu" prije službenog izlaska.

Wilson je kasnije izjavila da su se prema njoj odnosili poput omiljenog ujaka i tete, pružajući joj toplinu i podršku koja joj je bila potrebna u tim teškim trenucima. Majčina smrt, ali i izazovi u Hollywoodu poput seksualizacije mladih glumica i strogih standarda ljepote nagnali su ju da se povuče iz filmske industrije.

Danas živi u New Yorku, gdje se bavi pisanjem i povremenim glumačkim angažmanima, te je aktivna u zagovaranju mentalnog zdravlja i LGBTQ+ prava. Prije osam godina objavila je knjigu "Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame", u kojima je opisala svoje iskustvo odrastanja kao dječja zvijezda i izazove s kojima se suočavala, istovremeno progovorivši o svojim borbama s mentalnim zdravljem, uključujući anksioznost, depresiju i opsesivno-kompulzivni poremećaj.

Kako izgleda sada, a kako je prije izgledala, možete pogledati u našoj fotogaleriji.

Kako je izgledala još jedna dječja zvijezda Nicholas Hoult, pogledajte OVDJE.

