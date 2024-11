Neponovljivi Steve Urkel svima je obilježio djetinjstvo, a 26 godina kasnije više se uklapa u ulogu svog zgodnog alter-ega, ovako izgleda!

Glumac koji je utjelovio Stevea Urkela, Jaleel White, objavio je velike novosti u životu.

Poznatu rečenicu ''Did I dooo thaaat?'' izgovorio je bezbroj puta u poznatoj seriji ''Pod istim krovom'', a tada je utjelovio omiljenog i nespretnog štrebera Stevea Urkela.

Od te serije prošlo je više od 20 godina, a glumac Jaleel Ahmad White otad se nije previše promijenio. Njegovo lice odmah ćete prepoznati, ali mnogi će se pozitivno šokirati kad vide kakvu figuru ovaj glumac danas ima.

Ovih dana Jaleel je svoje fanove obradovao sretnim vijestima. Naime, uskoro će objaviti svoje memoare ''Growing Up Urkel'' u kojima je otkrio brojne detalje sa seta.

Page Six podijelio je neke dijelove. Jaleel je navodno nakon 8. sezone morao početi nositi šire hlače.

''Maknite tregere, trebaju nam hlače nižeg struka. Postaje, uh, neugodno gledati ga u uskim trapericama. Tu je... natečen'', navodno su rekli nadređeni, piše White.

Kada je počeo snimati seriju, Jaleel je imao 13 godina, a Urkela je glumio do svoje 22. godine. A skidanje iz uskih traperica bilo je, opisuje, kao da ''gule bananinu koru''.

White navodi kako su producenti htjeli da serija traje što dulje, no to je za njega bilo i fizički zahtjevno jer u 20-ima više nije mogao tako lako pričati glasom kojim je govorio Urkel te opisuje to kao ''prilično bolnim''. Zbog svega toga, otkrio je, htio je odustati od serije prije nego je ona završila.

Danas ima 47 godina, redovito vježba, a mnoge podsjeća na alter-ego Stevea kojeg je također glumio - Stefana. No, više se ne bavi glumom. Poslije ''Pod istim krovom'' glumio je u još nekoliko serija, ali nije stekao popularnost kao s ulogom Stevea.

Voli automobile, košarku i memeove, a kako izgleda danas možete pogledati u našoj galeriji.

Kako danas izgleda zgodni ujak Jesse iz serije ''Puna kuća'' pisali smo OVDJE.

