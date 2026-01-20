Luka Cindrić u suprugu se zaljubio još u srednjoj školi, Maja Šuput dijelila je snimke s njihove svadbe

Uz sportske pobjede koje niže s hrvatskom reprezentacijom, Luka Cindrić ponosno gradi i obiteljski život sa suprugom Larom.

Hrvatska je u ponedjeljak pobijedila Nizozemsku na Europskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj, a jedan od rukometaša koji su dio ovogodišnje postave je i Luka Cindrić.

Luki je inače najveća podrška njegova supruga Lara. Njihova ljubav traje još od srednjoškolskih dana, a Lara je također poznata ogulinska rukometašica.

Luka Cindrić i supruga Lara - 3 Foto: Instagram

Dvije godine zaredom bila je među najboljim strijelcima ŽRK Ogulin i primila je nagradu za najbolju sportašicu Ogulina.

2009. sudjelovala je na izboru za najljepšu sportašicu Karlovačke županije, gdje je proglašena drugom pratiljom.

Svoju ljubav 2022. okrenuli su brakom. Njihovo vjenčanje mediji su budno pratili, a okupljene goste na vjenčanju zabavljala je Maja Šuput koja je podijelila niz Instagram priča s vesele svadbe i prvi ples mladenaca.

Roditelji su djevojčice Alise i sina Rikarda.

Luka Cindrić i supruga Lara - 2 Foto: Instagram

Krajem prosinca 2025. godine pohvalio se da su zajedno bili i na večeri u restoranu našeg chefa Stjepana Vukadina, a kuhali su im natjecatelji MasterChefa.

Tko su bolje polovice naših drugih rukometaša, pogledajte OVDJE.

