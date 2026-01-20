Thompson objavio video iz Malmö Arene nakon utakmice s Nizozemskom, pjevalo se ''Ako ne znaš šta je bilo''

Nakon kontroverze koja je izbila zbog zabrane njegove pjesme na rukometnom prvenstvu u Švedskoj, Marko Perković Thompson objavio je video iz Malmö Arene kojim je privukao veliku pažnju javnosti.

Nakon što je na rukometnom prvenstvu zabranjeno puštanje pjesme Marka Perkovića Thompsona ''Ako ne znaš šta je bilo'', pjevač se oglasio na Instagramu objavivši video snimljen u Malmö Areni.

Na snimci se može čuti kako hrvatski navijači zajednički pjevaju spomenutu pjesmu nakon susreta s Nizozemskom, unatoč tome što je razglas u dvorani bio isključen.

Nizozemska - Hrvatska Foto: Petter Arvidson/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Iz perspektive Stjepana Vukadina: Kako je MasterChef promijenio domaću gastro scenu?

U kadru se pojavljuju i hrvatski rukometaši koji dolaze do dijela tribina gdje su smješteni njihovi navijači.

Nekoliko sati prije toga Thompson je na Facebooku podijelio istu pjesmu te uputio poruku podrške reprezentaciji.

''Naprijed Hrvatska'', poručio je.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ostavila je film koji je rasplakao svijet, ali nikad nije doživjela njegov trijumf

Podsjetimo, švedski mediji, potaknuti primjedbama pojedinih ljudi, kontaktirali su s Europskom rukometnom federacijom (EHF) zbog toga što se na utakmici Hrvatska – Gruzija puštala pjesma "Ako ne znaš šta je bilo". Kako je izvijestio švedski list Aftonbladet, Europska rukometna federacija (EHF) potvrdila je da sporna pjesma nije bila dio originalne playliste predviđene za utakmicu. Iz EHF-a su naglasili kako je kompletan popis glazbe za sve dvorane unaprijed provjerilo i odobrilo osoblje zaduženo za zabavni program, a i sama federacija još prije početka prvenstva. O svemu se oglasio Thompson, ali i Hrvatski rukometni savez, a detalje pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji hrvatski travel influencer ispisao povijest: ''Sedam od sedam, zatvaram jedno veliko poglavlje...''

Sve o Europskom prvenstvu pratite na gol.hr-u.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ljubavni zanos na plaži! 60-godišnja grofica uživala u čarima odmora s novim partnerom

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Očarana ledom: Kolinda podijelila prve fotografije s Antarktike, pozirala je s pingvinima!