Najpoznatiji hrvatski travel influencer ispisao povijest: ''Sedam od sedam, zatvaram jedno veliko poglavlje...''

Hrvatski travel influencer ostvario je životni san i ispisao povijest domaće putničke scene, s putovanja na Antarktici javio se kako je obišao svih sedam kontinenata.

Hrvatski travel influencer Kristijan Iličić pohvalio se velikom i emotivnom viješću s kraja svijeta.

Trenutno se nalazi na putovanju na Antarktici, čime je i službeno ostvario jedan od najvećih ciljeva u svom životu – obišao je svih sedam kontinenata.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografije s ledenog kontinenta te snažnu poruku kojom je dao do znanja koliko mu ovo putovanje znači.

''7/7 kontinenata. Antarktika. Done! Ovim korakom zatvaram krug koji je započeo kao dječački san. Posjetio sam sve države svijeta i svih sedam kontinenata. Nitko prije mene u povijesti Hrvatske nije napravio ovo. Nakon gotovo 20 godina putovanja, tisuća i tisuća dana na putu i bezbroj granica, s Antarktikom zatvaram jedno veliko poglavlje svog života. Poglavlje koje me oblikovalo, lomilo, učilo i vodilo dalje nego što sam ikad mogao zamisliti. Zahvalan na svemu'', napisao je.

Kristijan Iličić na Antarktici - 1 Foto: Instagram

Kristijan Iličić na Antarktici - 3 Foto: Instagram

Ovo povijesno putovanje dodatno je privuklo pažnju javnosti jer se na Antarktici ne nalazi sam. Na ekspediciji mu se, naime, pridružila i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, poznata po svojoj strasti prema putovanjima i ekstremnim destinacijama. Što je ona podijelila s Antarktike pogledajte OVDJE.

Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 8 Foto: Instagram

Njegovo putničko putovanje, koje traje gotovo dva desetljeća, sada je zaokruženo na simboličan način – na najjužnijem i najnepristupačnijem kontinentu na svijetu.

Inače, 2024. Kristijan je službeno postao i prvi Hrvat koji je proputovao svih 197 zemalja svijeta. Posljednja koju je trebao posjetiti bila je Šri Lanka. Više čitajte OVDJE.

Kristijan Iličić - 2 Foto: Kristijan Iličić/Instagram

