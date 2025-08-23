Naš travel influencer pohvalio se posebnom gestom: "Želim da ostvari sve svoje snove..."

Kristijan Iličić je otkrio na svojim društvenim mrežama kako je postao skrbnik djevojčice Melke, koju je upoznao za vrijeme svog putovanja u Etiopiju.

Najpoznatiji hrvatski travel influencer Kristijan Iličić nedavno je obišao svih 197 država svijeta, a jedna od zemalja koje je posjetio jest i Etiopija. S ovom zemljom odsad nadalje će imati dodatnu vezu.

Kako je objavio na Instagramu, postao je skrbnik djevojčice Melke, koju je još ranije istetovirao na ruci, želeći očuvati sjećanje na nju.

"Htio bih s vama podijeliti predivan trenutak u životu Melke – djevojčice iz Etiopije koju sam tetovirao na svojoj ruci. Kako sam i obećao, Melke je krenula u školu. Iza sebe je ostavila malo selo i preselila se u veći grad, gdje je čeka puno više prilika i kvalitetnije obrazovanje", napisao je Iličić, dodavši kako je sada i službeno upisan u dokumente kao njezin skrbnik.





U toj funkciji nadgledat će sve odluke koje se tiču njezinog života.

"Pobrinut ću se da joj tijekom cijelog školovanja, pa sve do fakulteta, budu pokriveni svi troškovi života, hrane, smještaja i, naravno, obrazovanja. Sve što želim je da ima priliku ostvariti svoje snove i izgraditi život kakav zaslužuje", zaključio je objavu ispod koje su se slijevale samo pohvale.

"Predivna gesta, sretno vama i djevojčici", "E svaka čast, ovdje se vide djela jednog velikog čovjeka", "Respect do neba i natrag", "Svaka čast ljudino", "Želim joj svu sreću ovog svijeta, a tebi Kristijane mnogo zdravlja", "Neka joj se ostvare njeni mali snovi, ono osnovno što je svakome od nas podrazumljivo. Divni ste što to činite za nju!", "Ovo je nešto što vrijedi svakog slova komentarisati. Bravo. Bog da ti vrati duplo, ovakvi kao ti su zvijezda, i takvi kao ti vrijede", pišu mu njegovi pratitelji.

