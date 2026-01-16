Ostavila je film koji je rasplakao svijet, ali nikad nije doživjela njegov trijumf

Adrienne Shelly bila je mlada glumica i redateljica blizu ostvarenja svog najvećeg sna prije nego je njezin život tragično skončan.

Adrienne Shelly bila je jedna od onih umjetnica čiji se talent nije nametao glasno, ali je ostavljao dubok trag. Kao glumica, scenaristica i redateljica nezavisnog filma, gradila je karijeru daleko od hollywoodskog sjaja, fokusirajući se na intimne priče, snažne ženske likove i emocije koje su dolazile iz stvarnog života.

Njezin profesionalni uspon i osobna toplina tragično su prekinuti u trenutku kada je njezin najvažniji film tek trebao pronaći publiku, ostavivši iza sebe nasljeđe koje i danas snažno odjekuje.

Adrienne Shelly Foto: Afp

Adrienne Shelly - 5 Foto: Profimedia

Rođena 24. lipnja 1966. u Queensu, Shelly je odrastala na Long Islandu u obitelji koja je podržavala njezinu kreativnost. S glumom je počela još u mladosti, a nakon srednje škole upisala je Sveučilište u Bostonu, gdje je studirala produkciju filma. No, već na prvoj godini odlučila je napustiti fakultet i preseliti se u Manhattan kako bi se profesionalno posvetila glumi i filmu.

Adrienne Shelly - 4 Foto: Profimedia

Progovorila je u nezavisnim filmovima legendarnog Hala Hartleyja, posebno u naslovima "The Unbelievable Truth" i "Trust", koji su joj donijeli priznanje kritike i značajnu pozornost u indie krugovima. Tijekom devedesetih pojavila se i u nekoliko televizijskih serija te je igrala u mnogim vanbrodvejskim predstavama, potvrdivši se kao svestrana i uvjerljiva glumica.

Adrienne Shelly - 1 Foto: Profimedia

Iako je Shelly izgradila uspješnu karijeru glumice, njezina strast prema pripovijedanju i režiji, ali i nezadovoljstvo što nije htjela prihvatiti svaku ulogu, vodila ju je u drugom smjeru. Sredinom devedesetih počela je raditi i iza kamere, a svoj prvi film kao redateljica potpisala je s "Sudden Manhattan", dok je 1999. režirala "I’ll Take You There".

Njezin najzreliji i najupečatljiviji uradak bio je film "Recept za život" (Waitress), komedija-drama inspirirana svakodnevicom žena, odnosima i osobnom snagom likova. Shelly je filmski scenarij napisala dok je bila trudna sa svojom kćeri, a priču je osmislila kao toplu i iskrenu refleksiju o životu, nadi i potrazi za srećom. Film je premijerno predstavljen nakon njezine smrti na Sundance Film Festivalu, a postao je veliki hit, zaradivši naknadno i pozornicu Broadwaya kao popularni mjuzikl.

Adrienne Shelly - 3 Foto: Profimedia

Udala se za Andyja Ostroya 2002. godine, nakon što su se upoznali preko internetske stranice za upoznavanje. Par je imao kćer, Sophie, rođenu 2004. godine. Suprotno medijskim nagađanjima o stresu u karijeri, njezin suprug isticao je kako je Shelly bila sretna u privatnom životu i potpuno posvećena obitelji.

Dana 1. studenog 2006. godine, Shelly je pronađena mrtva u svom uredu u četvrti West Village u New Yorku. Prvo je policija smatrala da se radi o samoubojstvu, no njezin suprug nije prihvatio takvu mogućnost jer je znao kako je bila sretna i posvećena životu i majčinstvu.

Adrienne Shelly - 2 Foto: Profimedia

Zbog njegovih ustrajnih zahtjeva za daljnju istragu, policija je temeljitije proučila mjesto zločina – pronašli su tragove tenisica i druge dokaze koji su vodili do 19-godišnjeg radnika na gradilištu, Diega Pillca. On je priznao kako je pokušao opljačkati Shellyn ured, no ona se oduprijela, zbog čega ju je u žaru borbe ugušio. Kako ga ne bi uhvatili, pronašao je uže i dao ju objesiti, što je bio ključni dokaz da ga osude na 25 godina zatvora bez mogućnosti pomilovanja.

Igra sudbine bila je ta da je isti dan kada je Pillco priznao krivicu za ubojstvo, Adrienneina obitelj je saznala da je "Recept za život" primljena na filmski festival u Sundanceu, što je Adrienne oduvijek sanjala. Premijera na jednom od najvažnijih festivala bila je jedna od najemotivnijih svih vremena.

Andy Ostroy je nakon njezine smrti osnovao Adrienne Shelly Foundation, neprofitnu organizaciju koja pruža stipendije, produkcijske potpore i financijske potpore filmskim autoricama. Fondacija surađuje s institucijama poput NYU, Sundance Institutea i drugih, pomažući mladim ženama u industriji filma. Zanimljivo, jedna od dobitnica stipendije bila je i Chloé Zhao, koja je osam godina kasnije postala druga žena koja je dobila Oscara za najboljeg redatelja.

O Shelly je 2021. snimljen i dokumentarni film "Adrienne", koji kroz obiteljske snimke, intervjue i iskaze istražuje njezin život, karijeru i utjecaj njezine prerane smrti, a serija "Zakon i red" bazirao je slučaj u epizodi "Melting Pot" na Adrienneinom ubojstvu.

Adrienne Shelly ostala je zapamćena kao talentirana glumica i redateljica čiji je jedinstveni glas i kreativna vizija zauvijek obilježila nezavisni film. Iako je njezina smrt bila tragična i prerana, njezino djelo, posebno film "Waitress", i dalje živi, inspirira i slavi osobnu snagu, humanost i kreativnost.

