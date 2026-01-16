Svi komentiraju nove fotke nekadašnjeg zavodnika i partnerice, koja je mlađa od njegove kćeri

Iako rijetko zajedno istupaju u javnosti, Sean Penn i njegova djevojka Valeria Nicov ovih su dana privukli veliku pozornost.

Slavni glumac i njegova 35 godina mlađa partnerica viđeni su kako se drže za ruke, a razlika u godinama jedino je o čemu se piše u medijima.

Sean i Valeria javno su potvrdili svoju vezu u rujnu 2024. nakon što su viđeni kako se strastveno ljube tijekom romantičnog odmora u Madridu. Valeria dolazi iz glavnog grada Moldavije, Kišinjeva, govori sedam jezika i trenutačno živi u Francuskoj, gdje je glumila u Netflixovoj seriji "Emily in Paris".

Naime, Valeria je tri godine mlađa od Seanove kćeri Dylan (33). Nju je glumac dobio u braku s Robin Wright, a osim nje imaju i sina Hoppera.

Ta veza dolazi tri godine nakon što se Sean razveo od svoje treće supruge, Leile George, s kojom je bio u braku samo 15 mjeseci.

Od 1985. do 1989. godine bio je u braku s Madonnom, a nakon nje 1996. godine vjenčao se s Robin Wright. Njihov brak trajao je do 2010. godine.

"Jednostavno sam slobodan. Ako ću biti u vezi, i dalje moram biti slobodan, ili uopće neću biti u vezi. I ne želim nikoga povrijediti. Ne osjećam da će mi romansa ponovno slomiti srce", rekao je nedavno.

