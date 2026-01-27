Domaći film Svadba obara sve rekorde gledanosti, brojka je iznenadila i samu ekipu!

Film Svadba u regiji je pogledalo više od 219 tisuća ljudi i nastavlja obarati rekorde gledanosti.

Brojke koje postiže film "Svadba" teško je pratiti. Samo jučer zabilježen je podatak od 170 tisuća gledatelja, no sve se mijenja iz sata u sat.

"Ja mislim da smo danas čak na 190 tisuća prodanih karata," rekao je glumac Roko Sikavica.

Samo dva sata kasnije, stigle su nove brojke.

"Evo sad mi javljaju da smo na 200 tisuća u Hrvatskoj," otkrio je redatelj filma Igor Šeregi.

Film bilježi i izniman interes u Bosni i Hercegovini, gdje ga je tijekom prvog vikenda pogledalo 49 tisuća ljudi. Ukupno, prema službenim podacima, Svadbu je u regiji dosad vidjelo čak 219.563 gledatelja, a od sutra se počinje prikazivati i u Srbiji.

"Rasprodan je Sava centar, znači skoro 4 tisuće ljudi, a nakon toga idemo u Novi Sad, pa u Ljubljanu, Maribor, Beč, Frankfurt, Zürich," najavio je Roko Sikavica.

U moru pozitivnih komentara, dio publike ipak je iznenadio filmsku ekipu.

"Zašto Srbin ženi Hrvaticu, a ne obrnuto? To me malo iznenadilo. Taj neki oblik seksizma me iznenadio jer bilo tko tko pogleda film zapravo će vidjeti da je Ana, Hrvatica, puno dominantniji lik od Nebojše," komentirao je redatelj Igor Šeregi.

Dio gledatelja zapitao se i zašto hrvatska obitelj u filmu nije prikazana jednako uglađeno kao srpska.

"Kad sam pisao, zamišljao sam Renea u toj ulozi i bilo mi je jako smiješno prikazati ga kao opuštenog Hrvata. Isto tako, Bjelu, koji je kroz karijeru često glumio opuštene likove, htio sam prikazati uniformiranijim," objasnio je Igor Šeregi.

Mladoženja iz filma, glumac Marko Grabež, otkriva da se uoči premijere u Beogradu javljao s ljudima koje godinama nije čuo:

"Mislim da sam se čuo s nekim ljudima s kojima se nisam čuo od osnovne škole. Ne znam... Majka od drugara iz osnovne škole me srela i pitala: 'Kad će Svadba?' Hahaha," ispričao je Marko Grabež.

Grabež uskoro ponovno dolazi u Zagreb, ovaj put sa svojim bendom Koi Koi.

"Sad imam priliku da me u Hrvatskoj ljudi vide i kao muzičara i kao glumca. Svadba je definitivno tome mnogo doprinijela," rekao je Grabež.

Na kraju, postavlja se pitanje – može li Svadba skinuti s trona najgledanijih domaćih filmova Kako je počeo rat na mom otoku?

"To je moj mentor, profesor, i bio sam mu pomoćnik režije – Vinko Brešan. Bilo je nezamislivo i sanjati da se možemo približiti tim brojkama od 340 tisuća gledatelja prije 30 godina," prisjetio se Igor Šeregi.

Ako Svadba nastavi ovim tempom, mogla bi ozbiljno zaprijetiti rekordu koji se dosad činio nedostižnim.

