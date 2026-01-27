Pretraži
Zajedno od 1956.

Ljubav holivudskog fenomena traje 69 godina: Ovo je njihova priča otpornija od svake prepreke

Piše I.G., Danas @ 18:57 Celebrity komentari
Alan i Arlene Alda - 6 Alan i Arlene Alda - 6 Foto: Profimedia

Alan i Arlene Alda u braku su 69 godina, a njihova ljubavna priča počela je neobično, uz tortu s poda.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kviz o filmovima "X Men"
superjunaci
Tko si ti u ovom svijetu mutanata? Samo pravi fanovi X‑Mena mogu ovo riješiti!
Bella Hadid zapalila Instagram prizorima u bikiniju
''Božica''
Milijunašica počastila fanove bujnim kadrovima u bikiniju: Okrenula je leđa i zapalila Instagram!
Konstrakta objavila pjesmu za Eurosong, ali ju nećemo vidjeti na pozornici
"samoproglašenje je..."
Konstrakta objavila pjesmu za Eurosong, ali ju nećemo vidjeti na pozornici
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju
''čudni su osjećaji''
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''
Ljubavna priča Alan i Arlene Alda
Zajedno od 1956.
Ljubav holivudskog fenomena traje 69 godina: Ovo je njihova priča otpornija od svake prepreke
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku njegove ekipa koja skače u ledeno mora na Antarktici
''Kao vojnik!''
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"
Sam Smith snimljen na plaži
neprepoznatljiv!
Sjećate se kako je prije izgledao? Na novim fotkama nije ni blizu onome kako ga pamtimo
Životna priča Nicholasa Lyndhursta
omiljeni Rodney
Zbog ove uloge mnogi su ga obožavali, a privatno je prošao kroz najveću moguću bol
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Poznate kompanije povlače dječju hranu diljem Europe: Istražuje se smrt dviju beba
I u Hrvatskoj
Dvije bebe umrle: Povlači se poznata dječja hrana diljem Europe
Piper je pronađena mrtva okružena čoporom pasa: Vlasti donijele drastičnu mjeru
Svete životinje
Piper je pronađena mrtva, okružena čoporom: Odluka vlasti digla na noge lokalnu zajednicu
Francuski parlamentarci podržali zabranu društvenih mreža mlađima od 15
I drugi kane slijediti primjer
Prvi u Europi uvode povijesnu zabranu: "Koja je to cijena koju plaćaju naša djeca?"
show
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku njegove ekipa koja skače u ledeno mora na Antarktici
''Kao vojnik!''
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"
Sam Smith snimljen na plaži
neprepoznatljiv!
Sjećate se kako je prije izgledao? Na novim fotkama nije ni blizu onome kako ga pamtimo
zdravlje
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Satima su boravili u istoj sobi s oboljelima od gripe – i nitko se nije zarazio! Evo kako
Znanstvenici su proveli eksperiment
Satima su boravili u istoj sobi s oboljelima od gripe – i nitko se nije zarazio! Evo kako
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Biciklist pronašao rješenje za kišu i postao viralni hit
Urnebesno
Biciklist pronašao rješenje za kišu i postao viralni hit
tech
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Radili na tome više od 10 godina
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Alex Karp
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Upozorenje AI stručnjaka na potez SAD-a: To je kao da prodajete nuklearno oružje Sjevernoj Koreji
“Mislim da je to ludo”
Upozorenje AI stručnjaka na potez SAD-a: To je kao da prodajete nuklearno oružje Sjevernoj Koreji
sport
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Slovenci pred derbi s Hrvatskom bruje o poruci iz Srbije: "Ne lažite djeci"
Snažna poruka
Slovenci prije derbija s Hrvatskom bruje o poruci iz Srbije: "Ne lažite djeci"
Hrvatska u velikoj drami slomila Sloveniju i stigla nadomak polufinala Europskog prvenstva!
Bravoooo!
Hrvatska u velikoj drami slomila Sloveniju i stigla nadomak polufinala Europskog prvenstva!
tv
Daleki grad: Probudio se iz kome – više ništa neće biti isto
DALEKI GRAD
Probudio se iz kome – više ništa neće biti isto
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
DALEKI GRAD
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
Nova turska serija "Crno more" od 2. veljače na Novoj TV!
CRNO MORE
Nova turska serija "Crno more" od 2. veljače na Novoj TV!
putovanja
Tjedni jelovnik od 26. 1. do 1. 2. 2026. brza jela malo sastojaka
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade sa šačicom namirnica – brzinski
Savršen vikend u Mađarskoj: Zimsko kupanje, vinski podrumi i istraživanje prirode
Idemo u Sárospatak
Savršen vikend u Mađarskoj: Zimsko kupanje, vinski podrumi i istraživanje prirode
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
novac
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Poznati novi vlasnici
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Tko bi mogao naslijediti Borisa Vujčića na čelu HNB-a? Jedna je osoba favorit
Mogući kandidati
Tko bi mogao naslijediti Borisa Vujčića na čelu HNB-a? Jedna je osoba favorit
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
Nema interesa
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
lifestyle
Kardigani iz novih kolekcija koje ćemo nositi ostatak zime i na proljeće
IZ NOVIH KOLEKCIJA
15 predivnih kardigana koje ćemo nositi uz suknje, haljine, traperice i finjak hlače
Što znači kada se pas protegne kad vas vidi?
I to ima razlog
Jeste li primijetili da se vaš pas protegne kada vas vidi, znate li što to znači?
Boje zidova s kojima će dom izgledati skuplje
Krasne su
Pet boja zidova s kojima će dom izgledati skuplje, možete obojati i samo jedan zid
sve
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Slovenci pred derbi s Hrvatskom bruje o poruci iz Srbije: "Ne lažite djeci"
Snažna poruka
Slovenci prije derbija s Hrvatskom bruje o poruci iz Srbije: "Ne lažite djeci"
Hrvatska u velikoj drami slomila Sloveniju i stigla nadomak polufinala Europskog prvenstva!
Bravoooo!
Hrvatska u velikoj drami slomila Sloveniju i stigla nadomak polufinala Europskog prvenstva!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene