Ljubav holivudskog fenomena traje 69 godina: Ovo je njihova priča otpornija od svake prepreke

Alan i Arlene Alda u braku su 69 godina, a njihova ljubavna priča počela je neobično, uz tortu s poda.

U vremenu kada brakovi slavnih često traju kraće od premijere filma, Alan i Arlene Alda prkose svim pravilima Hollywooda. Slavni američki glumac i zvijezda serije "MASH*", Alan Alda, 28. siječnja slavi 90. rođendan – a sa svojom Arlene u braku je već nevjerojatnih 69 godina.

Alan i Arlene Alda - 12 Foto: Profimedia

Upoznali su se 1956. godine na večeri kod zajedničkih prijatelja. Tijekom večere domaćici je na pod pala rum torta, a Alan i Arlene bili su jedini koji su je, bez razmišljanja, pojeli. Taj trenutak postao je simbol njihove veze - spontani, opušteni, nesavršeni, ali savršeni jedno za drugo.

Pogledaji ovo Clubzone Porinom nagrađeni pjevač stiže u Peti kupe, održat će svoj najveći solo koncert!

Alan i Arlene Alda - 7 Foto: Profimedia

Vjenčali su se već sljedeće godine, a ljubav traje i danas. Arlene nije samo "supruga slavnog glumca. Ona je svestrana umjetnica, klarinetistica, fotografkinja i autorica više od 15 knjiga za djecu. Njeni su radovi krasili stranice časopisa Vogue i Life, a mnoge je fotografije i nagrađivana.

Alan i Arlene Alda - 10 Foto: Profimedia

Alan i Arlene Alda - 8 Foto: Profimedia

Par ima tri kćeri i osmero unučadi, a Alan nerijetko ističe kako su humor i "kratko pamćenje" tajne njihove veze.

"Ne zadržavamo se na sitnicama, jer bi inače nestalo prostora za ljubav", rekla je Arelene jednom prilikom.

Pogledaji ovo Preporuke Neočekivani propust u novoj seriji podigao prašinu: "Neke su zbog toga otkazali..."

Alan i Arlene Alda - 5 Foto: Profimedia

I u najtežim trenucima, poput Alanove borbe s Parkinsonovom bolešću, njihova povezanost ostaje neupitna. Arlene je svakodnevno uz njega, pružajući mu snagu i optimizam.

"Ona je moj oslonac i najbolji prijatelj", često zna reći Alan.

Alan i Arlene Alda - 9 Foto: Profimedia

Alan i Arlene Alda - 4 Foto: Profimedia

Galerija 7 7 7 7 7

Njihova priča traje gotovo sedam desetljeća, i to tiho, bez skandala, s puno međusobnog poštovanja. I dok Hollywood šapće o najnovijim razvodima, Alan i Arlene žive dokaz da prava ljubav zaista postoji.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Superman koji je obilježio generaciju: Danas živi mirnim životom daleko od industrije koja ga je proslavila

Pogledaji ovo Celebrity Svaki obris tijela naglasila je prozirnim izdanjem ispod kojeg je nosila samo gaćice