Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka

Jack Nicholson jedan je od najvećih glumaca u povijesti Hollywooda, čovjek čije su uloge obilježile generacije i čiji je osmijeh postao simbol filmske drame i ludila.

No iza blještavila Oscara i legendarnih uloga krila se obiteljska tajna kakvu bi teško nadmašio i filmski scenarij – Nicholson je gotovo 40 godina živio u uvjerenju da mu je sestra zapravo majka.

Rođen 1937. godine u Neptune Cityju u New Jerseyju, Nicholson je odrastao vjerujući da je žena koja ga je odgojila njegova majka. Tek u srednjim tridesetima saznao je istinu: žena koju je cijelog života smatrao sestrom bila je njegova biološka majka, dok mu je žena koju je smatrao majkom zapravo bila baka. Obiteljski dogovor sklopljen je kako bi se izbjegao skandal u konzervativnom američkom društvu 1930-ih.

Istina je izašla na vidjelo 1974. godine, kada su novinari časopisa Time istraživali njegovu biografiju uoči izlaska filma "Chinatown". U tom trenutku i njegova biološka majka June i baka Ethel May već su bile preminule, pa Nicholson nikada nije imao priliku suočiti se s njima oko istine. Unatoč šoku, kasnije je izjavio kako ne osjeća gorčinu te da je bio impresioniran sposobnošću obitelji da tako dugo čuva tajnu.

Ta privatna drama odvijala se paralelno s njegovim munjevitim usponom u Hollywoodu. Nakon dolaska u Los Angeles s 17 godina, Nicholson je započeo karijeru kao uredski pomoćnik u animacijskom odjelu MGM Studiosa, prije nego što je pronašao svoj put pred kamerama. Prve veće uloge dovele su ga do statusa glumačke sile, a filmovi poput "Easy Ridera", "Pet lakih komada", "Kineske četvrti" i "Let iznad kukavičjeg gnijezda" učvrstili su njegovu reputaciju kao jednog od najintenzivnijih i najhrabrijih glumaca svog vremena.

Nicholson je tijekom karijere osvojio tri Oscara i čak dvanaest nominacija, a pamtimo ga i po nezaboravnim ulogama u filmovima "Isijavanje", "Batman", "Dobro je znati", "Nekoliko dobrih ljudi" i brojnim drugima. Njegova sposobnost da istovremeno bude karizmatičan, zastrašujući i ranjiv učinila ga je jedinstvenim fenomenom filmske industrije.

Iako se znao šaliti na račun svoje "sestre-majke", Nicholson o toj obiteljskoj istini rijetko govori javno. Posljednjih godina gotovo se u potpunosti povukao iz javnog života, a rijetki izlasci izazivaju veliku pažnju javnosti i medija.

Priča Jacka Nicholsona pokazuje da se iza najvećih zvijezda često kriju životi ispunjeni tajnama, boli i preživljavanjem. U njegovu slučaju, istina koja je mogla slomiti mnoge postala je tek još jedan sloj složene osobnosti – one koja je iznjedrila jednog od najvećih glumaca svih vremena.

