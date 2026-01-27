Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''

Sve faze zajedničkog odnosa Branka Đurića i njegove supruge Tanje prikazane su u videospotu za novu pjesmu njegovog benda. Njome je ovaj glumac i glazbenik pokazao svoju emotivnu stranu, a pjesma je to i koja njegovim kćerima tjera suze na oči. Što je supruga, također glumica, rekla na ovu posvetu, ali i kakvo novo poglavlje u životu slijedi za legendarnog Đuru, zna naša Jelena Prpoš.

U svijetu u kojem nedostaje romantike i sve se vrti oko novca i brze zarade, pjesma ''Bilo je pravo dobro'', baš je dobro sjela. Jer ono što budi optimizam jest upravo ljubav. Onakva kakvu žive ovaj glumac i glazbenik te njegova supruga Tanja''.



''To je moj najbolji prijatelj i moja ljubav. Ćerke su isto dirnute, plaču kad čuju pa kažu, nemoj nam tu puštat. Daj drugu'', priča nam Branko Đurić.



I nije nova pjesma Bombaj štampe prva koju je Đuro posvetio supruzi. Inače, par se rijetko kad zajedno pojavljuje u javnosti. Snimili su tek dva zajednička filma. No Tanja, također glumica, bila je logičan odabir za ovaj spot i , zapravo, jedino moguće rješenje. Jer žena je to koja je s njim prošla uspone i padove, sve životne faze, što djelomično i prikazuje videospot.



''Ova rokerska, to sam nekako ja. Barem onako kako ja sebe zamišljam , a vjerojatno sam ova najstarija faza''.



A uskoro će Đuro ući u još jedno vrlo zanimljivo i lijepo životno poglavlje. Ono u kojem cijela obitelj dobiva pojačanje, a on postaje ponosni djed.



''Radujem se, naravno da se radujem, ali još uvijek ne mogu da vjerujem. To gledam i tako sa stomakom. To je moja kćerka koja ima stomak i koja će me napraviti djedom sada. Mislim, čudni su osjećaji'', priznaje.

S najstarijom kćeri inače dijeli i kazališnu pozornicu, i to u predstavi We will, we will rakija, koju je Zala i napisala. No zbog trudnoće je na pauzi od nastupa, a u njezine cipele uskočila je zamjenska glumica.''Kad smo počeli igrati, primijetio sam tako da u stvari na sceni dok igramo, ja nju gledam kao publika. Nikako nisam mislio na svoju igru uopće, nego više sam se koncentrirao kako će ona odreagirati na svaku repliku, kako će šta. Brinuo sam se za nju na sceni'', priča nam Branko.Iz te brige proizašlo je i to da na početku nije navijao za to da njegova djeca krenu istim stopama. Putem glume.

''Ja sam i sina starijeg nagovorio uspješno da ne studira glumu, da se ne bavi, mada on još uvijek razmišlja, igra i u nekom slovenskom filmu glavnu ulogu, ali nije to studirao. Čerki sam isto rekao da je samo jedno gore i teže zanimanje od glumca Znate li ko je? Glumica. I shvatila je to, ali kratko je trajalo'', priča nam Branko.



Ono što svakako kratko ne traje, nije samo Đurina glumačka, već i glazbena karijera. Bombaj štampa broji više od 40 godina, a uskoro im izlazi i novi album Voljeću te vječno, nakon čega slijede koncerti.



''Nikad nismo tražili kao neki zvuk, ovo bi se moglo nekome dopasti. Mi sviramo onako kako se nama dopada, a kao smo svirali u 1983. u garaži, još uvijek tako sviramo. Mislim, sviramo bolje, kvalitetnije i produkcija je mnogo bolja, ali ista je energija kao tada''.



Energično, romantično i glasno, Bombaj štampa, očito je, drugačije ni ne zna te stoga tako nastavlja i sljedećih desetljeća.

