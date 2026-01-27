Vesna Pisarović o povratku u Hrvatsku: ''Slučajno sam došla s malim koferom i ostala dvije godine''

Vesna Pisarović već nas više od četvrt stoljeća zabavlja svojim bezvremenskim hitovima. Za njezine se koncerte uvijek traži karta više, a među raspjevanom publikom sve su generacije. Priznaje da su joj 40-te nove 20-te te da prije nastupa uvijek ima tremu. Zašto se još kao tinejdžerica iskradala iz kuće, ali i kada će novi pop album, otkrila je našem Luki Jurkijeviću.

Vjerna i raspjevana publika svakom su glazbeniku najljepši poklon. Vesna Pisarović među rijetkima je koji se mogu pohvaliti rasprodanim koncertima na kojima uglas pjevaju sve generacije. Nakon svih ovih godina, neka lica, kaže, čak i prepoznaje.



''To je jedna vrsta ovisnosti, zato ja kažem da smo mi muzičari, mi smo ovisnici o ovim trenucima. I kada se oni ne dogode, patimo i onda se pripremamo i čekamo da se opet dogodi koncert gdje će taj adrenalin i ta sinergija opet bljesnuti'', govori nam Vesna Pisarović.

Svoj život od života koji nije glazba, kaže, više ne razlikuje. Glazbu živi i sanja. Međutim, jedna se stvar u više četvrt stoljeća dugoj karijeri nije promijenila.



''Dosta sam nervozna prije koncerta, uvijek imam tremu, baš uvijek. Odnosno, uplašim se ako je nemam ili ako je ona mala. Imam neke rutine, naravno moje tijelo je moj glas i moj instrument. Od nekih malih razgibavanja, do nekih tajni... Ali treba mi dobrih 45 minuta da uđem u tu zonu'', kaže Vesna.

Ova je Požežanka kao tinejdžerka potajno počela pohađati satove pjevanja u Zagrebu. Bile su poslijeratne godine, pa se njezina majka bojala za nju. S gradonačelnikom je, kaže, dogovorila besplatnu autobusnu kartu, a ona je u zauzvrat besplatno pjevala za grad.



''Ja bih svake subote kroz prozor bih izišla van u 5 ujutro, otišla u 6 na autobusni kolodvor pa za Zagreb, što je za moju mamu vjerojatno bilo stravično i ne bih htjela da to meni itko ikad napravi u životu. Ali kako bih rekla, ja bih za muziku išla i na kraj svijeta'', priznaje.

Iako je ljubav prema glazbi prevladala, Vesna je zapravo završila studij hrvatskog jezika i fonetike. Nismo mogli odoljeti da diplomiranu fonetičarku ne pitamo da nam riješi vječnu dilemu - nastupa li na POzornici ili poZORnici!



''Ja nastupam na... Hahah e sad nemojte mene pitat ja sam iz Požege hahahah, mi imamo svoje duge i kratke vokale. Ja ću reći da nastupam na POzornici, ali nekad ću možda i reći da nastupam na poZORnici'', odgovorila nam je u svom stilu.

Vesna se neko vrijeme bavila i jazzom koji ju je, kaže, vratio glazbi. A i ona se sasvim neplanirano, nakon godina života u Berlinu, vratila u Hrvatsku.



''Ja sam slučajno došla tad u Zagreb s jednim malim koferom i ostala dvije godine. I onda je svima nama život tako formirao živimo tako kako smo planirali ustvari'', kaže Vesna.

Autorica evergrina uz koje su odrasle mnoge generacije, uskoro će proslaviti 48-i rođendan!



''40-te nove 30-te? Ne, 40te su nove 20-te, a 50-te su nove 30-te ja bih rekla''.

Svojim vjernim obožavateljima uskoro priprema novi pop album za koji je inspiraciju crpila od stranih izvođača.



''Ja ću biti iskrena i reći da sam ja već napisala dva albuma u zadnjih par godina i to su sve albumi koji ja vjerujem možda će posthumno zaživjeti, ali oni uopće se ne mogu nastaviti na nekakav pop za koji sam shvatila da je pop ili pop kakav sam dosad radila'', otkrila nam je.

Datum će, kaže, ostati slatka mala tajna. Uživa u procesu, a ne sumnjamo kako će i publika uživati u novim pjesmama!

