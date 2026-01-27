Što to najavljuje? Nives Celzijus zaintrigirala pratitelje porukom u čipkastoj haljini

Nives Celzijus zaintrigirala je pratitelje porukom uz staru fotografiju, otkrivši da joj se upravo ostvaruje davna želja.

Nives Celzijus ponovno je oduševila svoje pratitelje iskrenom objavom na Instagramu. Iako je fotografija koju je podijelila nastala još ranije, emocija iza nje, kako sama kaže, najprikladnija je upravo sada.

"Sad već stara slika, ali najprikladnija emocija. Bor je još uvijek tu i ne dam ga! Rado bih nazdravila, ali na detoxu sam," napisala je Nives, aludirajući na svoj osobni trenutak promjene i novih početaka.

No, ono što je posebno zaintrigiralo njezine fanove jest mistična poruka kojom završava opis: "Ali taj dan, dok sam nazdravljala, poželjela sam upravo ovo što mi se upravo obistinjava. I jedva čekam da posvjedočite tom mom djeliću sna!"

Što se točno događa u životu Nives Celzijus i što je to što joj se "obistinjava", ostaje nepoznanica, barem zasad.

Nedavno je Nives sa kćeri pozirala ispred bora u čipkastim kombinacijama, a više pogledajte OVDJE.

