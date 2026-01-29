Preminuo je prvi suprug princeze od Monaka, iza njega je burna životna priča

Philippe Junot, prvi suprug princeze Caroline od Monaka, preminuo je u 85. godini, okružen obitelji u Madridu.

Philippe Junot, prvi suprug princeze Caroline od Monaka i nekoć poznat kao šarmantni društveni zavodnik, preminuo je 8. siječnja u Madridu u 85. godini. Vijest je potvrdila njegova najstarija kći Victoria u dirljivoj objavi na Instagramu.

"S tužnim srcem objavljujem smrt svog oca. Otišao je mirno, okružen obitelji, nakon dugog, prekrasnog i avanturama ispunjenog života", napisala je Victoria te dodala:

"Moj legendarni tata... kako te volimo, koliko ćeš nam nedostajati, nema riječi koje bi to opisale."

Philippe Junot bio je francuski poduzetnik, potomak ugledne pariške obitelji, sin bivšeg zamjenika gradonačelnika Pariza Michela Junota, koji je surađivao s američkim predsjednikom Johnom F. Kennedyjem. Obitelj Junot vuče podrijetlo od slavnog generala iz Napoleonova doba, čije je ime urezano na Slavoluku pobjede u Parizu.

No, najviše će se pamtiti po burnoj i javno eksponiranoj vezi s princezom Caroline. Par se upoznao 1978. u pariškom noćnom klubu, Caroline je tada imala 21 godinu, dok je Philippe bio 38-godišnjak u zenitu svoje popularnosti.

Veza je naišla na otpor kraljevske obitelji. Carolineini roditelji, princ Rainier i Grace Kelly, nisu odobravali njezinu odluku, no ona je zaprijetila da će se udati i bez njihova blagoslova. Brak je sklopljen najprije civilno u palači, a zatim i crkveno, uz 300 uzvanika.

Unatoč bajkovitom početku, brak je potrajao samo dvije godine. Prema pisanju Vanity Faira, Caroline je zatražila razvod nakon što su se u javnosti pojavile fotografije Philippea s drugom ženom u SAD-u.

Kasnije se Philippe ponovno oženio manekenkom Ninom Wendelboe-Larsen, s kojom je dobio troje djece: Victoriju, Isabelle i Alexisa. Par se razišao 1997., a 2005. Philippe je s manekenkom Helén Wendel dobio još jednu kćer, Chloé.

U svojoj objavi Victoria je zaključila:

"Pravi gospodin kakav je bio. Teško je zatvoriti ovo poglavlje, ali nastavit ćemo se smijati, živjeti i veseliti, baš kao što bi on to htio. Do ponovnog susreta."

