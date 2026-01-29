Gdje je nestao simpatični Alfalfa? Zbog vjere je u potpunosti promijenio stil života!

Nakon uhićenja, Bug Hall u potpunosti je promijenio životni stil i preselio se u Arkansas sa suprugom i petero djece.

Ukoliko provodite mnogo vremena na TikToku, jedno vrijeme je trajao trend u kojem su korisnici nazdravljali otvarajući uz dijalog iz filma "The Little Rascals", u kojem je glavni lik Alfalfa nazdravljao svojoj djevojci Darli.

Ovog simpatičnog dječaka s čuperkom glumio je sada bivša dječja zvijezda Bug Hall koji je danas daleko od izgleda iz ovog filma.

Hall je potpuno okrenuo leđa Hollywoodu i započeo život koji nema gotovo nikakve veze s industrijom koja ga je proslavila. Godinama nakon uhićenja zbog navodnog udisanja para, Hall danas živi mirnim, izoliranim životom na imanju u saveznoj državi Arkansas.

Četrdesetogodišnji glumac preselio se sa suprugom Jill, s kojom je u braku od 2017. godine, četirima kćerima i sinom u malo područje u blizini grada Mountain Home. Sam sebe opisuje kao "radikalnog katoličkog ekstremista", a odluku o napuštanju glamuroznog života donio je, kako kaže, iz vjerskih i osobnih razloga.

Hall tvrdi da se već ranije odrekao novca koji je zaradio kao dječji glumac te da je dao zavjet siromaštva. Donirao je svu svoju ušteđevinu i većinu materijalnih stvari, s ciljem da živi što je moguće neovisnije o novcu i stalnim prihodima. Trenutačno s obitelji živi u kamperu, opremljenom bunarom i generatorom, a plan mu je potpuno se isključiti iz sustava i izgraditi kuću s vlastitim izvorom energije, vodom i električnim instalacijama.

Njegova obitelj vodi izrazito tradicionalan način života – djecu školuju kod kuće, a Hall je izjavio kako namjeravaju obeshrabriti kćeri od pohađanja formalnog obrazovanja i fakulteta, koje smatra uglavnom "besmislenima". U Arkansas su se preselili i članovi njegove šire obitelji, uključujući mlađeg brata, majku i očuha.

Odluka o napuštanju filmske industrije konačno je sazrela 2020. godine, nakon njegova javnog uhićenja u Teksasu zbog navodnog udisanja para iz limenki komprimiranog zraka. Iako zbog tog incidenta nije bio optužen, Hall tvrdi da je bio trijezan čak 15 godina prije uhićenja te da mu je taj događaj poslužio kao snažan poziv na buđenje.

Iako priznaje da je volio snimati filmove, kaže da više nije želio sudjelovati u, kako je opisao, životu manipulacije, besmislenog zabavljanja i odvraćanja pažnje ljudi. Umjesto toga, odabrao je jednostavan, fizički zahtjevniji, ali smisleniji život daleko od reflektora.

Bug Hall ostao je upamćen po ulozi Alfalfe u filmu "The Little Rascals" iz 1994., a kasnije je glumio i u Disneyjevu filmu "Get A Clue" uz Lindsay Lohan. Iako je imao i zapažene kasnije projekte, uključujući nominaciju za dječji Emmy, danas se svjesno povukao iz javnosti.

Njegova priča još je jedan primjer kako bivše dječje zvijezde često biraju potpuno drukčije životne puteve, daleko od slave, ali bliže vlastitim uvjerenjima.

