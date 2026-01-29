Ella Dvornik napravila drastičnu promjenu izgleda: "Puklo me jedno jutro..."

Ella Dvornik vratila se svom prepoznatljivom stilu s gustim šiškama i dugom kosom.

Ella Dvornik ponovno je iznenadila svoje pratitelje na Instagramu, ovoga puta novim izgledom.

Na najnovijim fotografijama koje je objavila, Ella nosi dugu kosu i guste šiške, a promjenu je popratila duhovitom objavom u svom stilu.

"Ma mislila sam si... pa narast će. Uostalom tko me se sjeća od prije 15 godina, zna da su šiške bile moj zaštitni znak jako dugo. I tako me puklo jedno jutro i otišla sam u frizerski salon i rekla: 'skrati šiške, produži kosu!'", napisala je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Otkriveno tko će nastupiti kao gost u finalu Dore 2026., riječ je o našem bivšem predstavniku!

Dodala je i zanimljivu usporedbu.

"Mogu vam reć da sad ekstenzije i šiške dobro zamjene botox i korekcije. Tako da šiškama i ekstenzijama protiv korekcija!"

Ella Dvornik - 2 Foto: Ella Dvornik/Instagram

Kako vam se sviđa Ellina promjena? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Fanovi su u komentarima oduševljeni njezinim povratkom prepoznatljivom stilu iz mladih dana, a Ella još jednom dokazuje da s lakoćom nosi svaki imidž.

Ella Dvornik - 1 Foto: Ella Dvornik/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ovako izgleda otac Ivana Pažanina, fotografije su oduševile pratitelje: ''Pape mlađi od tebe!''

"Wow, predivno ti je", "Savršenstvo! To mi je najbolja frizura ikad!", "Odlična", "Najbolja dosad", "Super ti je ovo", "Top", samo su neki od komentara.

Ella Dvornik na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Ella Dvornik Foto: Instagram

Galerija 25 25 25 25 25

Ella Dvornik nedavno se podvrgnula zahvatu pomlađivanja, a OVDJE se pohvalila rezultatom.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Preminuo je prvi suprug princeze od Monaka, iza njega je burna životna priča

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Ibrahimović bez majice raspametio pratitelje, impresivne tetovaže prekrivaju njegova cijela leđa

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li je? Bila je velika dječja zvijezda, no povukla se iz javnosti nakon što joj je slava mnogo toga oduzela