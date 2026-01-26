Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove

Amanda Bynes ponovno je privukla pozornost javnosti neobičnim izgledom pokazavši upečatljive ljubičaste obrve u novom videu koji je objavila na Instagramu.

Amanda Bynes u petak je na Instagramu objavila novi video u kojem je pokazala upečatljive ljubičaste obrve.

Bivša dječja zvijezda, danas 39-godišnjakinja, imala je i izbijeljenu kosu dok se snimala u automobilu parkiranom na parkiralištu.

Amanda Bynes - 1 Foto: Instagram

''Bok svima. Htjela sam objaviti kratku poruku samo da vam kažem da se sutra vraćam u studio raditi na svojoj pjesmi Girlfriend'', rekla je.

''Vrlo sam uzbuđena vidjeti kako će ispasti i stvarno jedva čekam da je i vi svi čujete. Nadam se da svi imate blagoslovljenu večer. Rock on'', zaključila je u kratkom videu.

Bivša Nickelodeonova zvijezda uskladila je ruž za usne s obrvama i pokazala iznimno dugu manikuru.

Amanda Bynes - 2 Foto: Instagram

U prosincu je bivša zvijezda emisije ''All That'' progovorila o svom putu mršavljenja.

"Izgubila sam 20 kilograma dosad. Iskreno, vrlo sam uzbuđena zbog toga. Želim izgubiti još 20-ak", otkrila je Bynes u studenom.

Uz lijek, Amanda je promijenila i životne navike. Nedavno je priznala da ide na pilates u 7:15 ujutro, a ranije je otvoreno govorila i o borbi s ovisnošću o Adderallu, koji je 2018. opisala kao novu tabletu za mršavljenje.

Amanda Bynes - 2 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Bynes je godinama bila pod skrbništvom majke, koje je završilo 2022., a prošle je godine kratko bila hospitalizirana zbog psihičkih problema. Danas se sve više vraća javnosti, ima sponzorske suradnje s brendovima i, kako kaže, pokušava voditi zdraviji i stabilniji život. Amanda je također završila školu mode te je 2019. stekla diplomu na Fashion Institute of Design & Merchandising.

Njezinu životnu priču pročitajte OVDJE.

