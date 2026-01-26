Naš rukometni izbornik opet ljubi! Snimljen je u zagrljaju misteriozne dame

Dagur Sigurdsson nakon važne pobjede na Europskom prvenstvu snimljen je s tajanstvenom ženom.

Nakon što je Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila važnu pobjedu protiv Švicarske na Europskom prvenstvu, emocije su preplavile teren — ali i tribine.

Izbornik hrvatske reprezentacije, Dagur Sigurdsson pobjedu je proslavio na poseban, vrlo osoban način. U zagrljaju zagonetne žene, s kojom je razmijenio nježne poljupce i poglede, Dagur je jasno pokazao da iza svakog sportskog trijumfa stoji i snažna podrška izvan terena.

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Fotografije koje su snimljene neposredno nakon utakmice otkrivaju izbornika u intimnim trenucima.

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte trenutak kada je Jelena Rozga zapjevala usred Rima uz uličnog svirača!

Zagrljaji, nježnost i očigledna bliskost između njih dvoje upućuju na više od prijateljstva, iako identitet žene zasad ostaje nepoznat javnosti. U elegantnom krznenom kaputu i s osmijehom na licu, bila je uz njega upravo onda kada je slavlje bilo najslađe.

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Koja uživancija na Tajlandu! Boris Rogoznica od sreće zaplesao ispod slapa

OVDJE pročitajte više o njegovom ljubavnom životu.

Galerija 16 16 16 16 16

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavna sestra nizom potpuno obnaženih fotografija izazvala nevjericu milijunskih pratitelja

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Velikim izrezom na dekolteu riskirala je modnu katastrofa koja se umalo dogodila

Pogledaji ovo Celebrity Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta!