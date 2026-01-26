Naš rukometni izbornik opet ljubi! Snimljen je u zagrljaju misteriozne dame

Dagur Sigurdsson nakon važne pobjede na Europskom prvenstvu snimljen je s tajanstvenom ženom.
Izbornik hrvatske reprezentacije, Dagur Sigurdsson pobjedu je proslavio na poseban, vrlo osoban način. U zagrljaju zagonetne žene, s kojom je razmijenio nježne poljupce i poglede, Dagur je jasno pokazao da iza svakog sportskog trijumfa stoji i snažna podrška izvan terena.
Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Fotografije koje su snimljene neposredno nakon utakmice otkrivaju izbornika u intimnim trenucima.
Zagrljaji, nježnost i očigledna bliskost između njih dvoje upućuju na više od prijateljstva, iako identitet žene zasad ostaje nepoznat javnosti. U elegantnom krznenom kaputu i s osmijehom na licu, bila je uz njega upravo onda kada je slavlje bilo najslađe.
