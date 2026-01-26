Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj

Ekaterina i Sergej klizali su kao jedno, a sudbina ih je naglo razdvojila.

Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov bili su legendarni ruski klizački par u umjetničkom klizanju, poznat po savršenoj usklađenosti, gracioznosti i dirljivoj kemiji na ledu. Nizali su nagrade i ušli u povijest kao jedan od najslavnijih sportskih parova svih vremena.

No, iza medalja i velikih nastupa krila se i jedna od najljepših, ali i najtragičnijih ljubavnih priča. Pa krenimo ispočetka.

Ekaterina Gordeeva, Sergei Grinkov Foto: Profimedia

Ekaterina i Sergei upoznali su se 1982. godine u Moskvi, kada su ih treneri spojili kao klizački par. Tada je Ekaterina imala samo 11 godina, a Sergei 15 – četverogodišnja razlika među njima nije bila prepreka za ono što će ubrzo postati izvanserijska povezanost.

Ekaterina Gordeeva, Sergei Grinkov Foto: Profimedia

Već na prvim treninzima bilo je jasno da među njima postoji nešto posebno. Njihova usklađenost, povjerenje i elegancija na ledu isticali su ih među vršnjacima. S vremenom su postali ne samo vrhunski sportski partneri, već i nerazdvojni prijatelji – a kasnije i životni suputnici.

Zajedno su išli sve do samog vrha svijeta. Osvojili su olimpijsko zlato 1988. i 1994. godine, a uz to i četiri naslova svjetskih prvaka, čime su se upisali među najveće parove u povijesti umjetničkog klizanja. Poznati po tehničkoj perfekciji, ali i romantičnoj kemiji koju su prenosili na led, oduševljavali su publiku gdje god su se pojavili.

Njihovo partnerstvo nije ostalo samo na sportskom terenu – 1991. godine vjenčali su se, a godinu dana kasnije postali su roditelji djevojčice Darie.

Samo nekoliko godina kasnije dogodila se tragedija i njihova ljubavna i sportska priča naglo je prekinuta. Naime, tijekom priprema za američku turneju ''Stars on Ice'', Sergej se srušio ispred supruge na treninga u Lake Placidu, gradiću u saveznoj državi New York.

Ekaterina Gordeeva, Sergei Grinkov Foto: Profimedia

Hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu, no bilo je prekasno – preminuo je 20. studenoga 1995., u dobi od samo 28 godina. Prema navodima Los Angeles Timesa, uzrok smrti bio je snažan srčani udar izazvan teškom, do tada nedijagnosticiranom bolešću arterija.

Obdukcija je pokazala da je bolovao od ozbiljne bolesti srca – jedna glavna arterija bila mu je gotovo potpuno začepljena, a srce povećano više nego što je uobičajeno. Liječnici vjeruju da je dan prije smrti imao i manji, tihi srčani udar, koji je prošao nezamijeće. Kasnija analiza otkrila je da je imao rijetku varijantu gena poznatog kao P1A2, prenio je CNN. Ova genetska osobitost danas se naziva i ''Grinkovljev faktor rizika'', jer je otkriven upravo nakon njegove smrti.

Njegove posljednje riječi bile su upućene njegovoj supruzi - požalio joj se na vrtoglavicu, a zatim se srušio, piše Time. Kćerkica im je tada imala samo tri godine.

"Ne želim da Darija plače kada govori o Sergeju. Želim da može svima objasniti tko je bio njezin otac i kakav je divan čovjek bio'', rekla je svojedobno za Ekaterina za strane medije.

Ekaterina Gordeeva, Sergei Grinkov Foto: Profimedia

Godinu dana nakon tragedije, svoju j bol pretočila u riječi i objavila memoare pod nazivom ''My Sergei: A Love Story''. U knjizi, koju je napisala zajedno s E. M. Swiftom, otvoreno je progovorila o njihovoj ljubavi, zajedničkom životu i karijeri.

"On je bio moj heroj. Divila sam mu se od prvog trenutka kad sam ga upoznala i počela klizati s njim'', rekla je Gordeeva za Los Angeles Times 1996. godine.

Ekaterina danas ima 54 godine, aktivna je na društvenim mrežama, a svoje objave često posvećuje uprvo svojoj velikoj ljubavi.

