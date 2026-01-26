Tko je glumica iz novog ljubavnog trokuta koju uspoređuju sa slavnom oskarovkom?

Mlada glumica Madelyn Keys u seriji ''Finding Her Edge'' privukla je pažnju gledatelja diljem svijeta.

Nova serija ''Finding Her Edge'' već je zaludila gledatelje diljem svijeta - ne silazi s ljestvica gledanosti, a ljubavni trokut u središtu radnje drži publiku prikovanom uz ekrane.

Glavne uloge tumače Cale Ambrozic kao Brayden Elliot, Madelyn Keys kao karizmatična Adriana Russo te Olly Atkins u ulozi Freddieja O'Connella – trojac čije se emocije, tajne i strasti isprepliću u napetoj priči koja spaja sportsku dramu i romantične zaplete. Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, serija bi mogla postati sljedeći veliki globalni hit.

Madelyn Keys, Olly Atkins u ''Finding Her Edge'' Foto: Profimedia

Tko je Madelyn Keys?

Pozornost ulogom u seriji privukla je Madelyn Keys, 24-godišnja kanadska glumica koja je u ulozi Adriane pokazala izniman talent, izražajnost i glumačku zrelost. Iako dosad nije bila široko poznata publici, ova uloga lansirala ju je među najzapaženija nova imena televizijske scene.

Madelyn Keys, Cale Ambrozic u ''Finding Her Edge'' Foto: Profimedia

Mnogi komentiraju i kako neodoljivo podsjeća na Jennifer Lawrence u filmovima ''Igre gladi''.

Jennifer Lawrence Foto: Profimedia

Glumom se bavi od desete godine, a prije ove uloge pojavila se i u trileru ''A Mother's Lie'' te u ''Beats in Bites''. Osim što glumi, Madelyn je i talentirana scenaristica – za svoj amaterski filmski scenarij ''Eavesdrop'' osvojila je nagradu za izvanredno postignuće na Tagore International Film Festivalu 2021. godine.

"U posljednje vrijeme intenzivno radim na sebi kao scenaristici i to se počinje isplaćivati! Hvala svima koji neumorno čitaju moje scenarije – volim vas'', napisala je tada na društvenim mrežama.

S karizmom, talentom i izgledom koji ne prolazi nezapaženo, Madelyn je osvojila prvu veliku ulogu – i iskoristila je maksimalno. Ako je suditi po reakcijama publike i usporedbama sa slavnom glumicom, jedno je sigurno: njezino vrijeme tek dolazi.

