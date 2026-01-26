U 27. godini preminula tiktokerica, svoju borbu s bolesti dijelila je na društvenim mrežama

TikTok zajednica tuguje nakon vijesti da je preminula Mackenzie Paul, 26-godišnja influencerica koja je tri godine javno dijelila svoju borbu s teškim oblikom raka.

TikTok zvijezda Mackenzie Paul preminula je u dobi od 26 godina nakon trogodišnje borbe s rakom.

Mackenzie je još 2023. godine dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija, a od tada je na TikToku dijelila surovu stvarnost života s tom bolešću. Sada je njezin suprug Brandon Paul potvrdio njezinu tragičnu smrt u emotivnom videu objavljenom ovog tjedna na Facebooku.

''Kenzie je sada u raju. Sebično, volio bih da je ovdje, još uvijek sa mnom, i trebat će mi ostatak života da se pomirim s ovim. Ali jedina stvar zbog koje sam zaista, zaista sretan jest to što više ne trpi bol. Posljednje dvije i pol godine bio sam blagoslovljen što sam bio u braku s najboljom ženom na svijetu.''

Brandon je rekao da nije bilo lako gledati kako prolazi kroz neka vrlo teška vremena te je nazvao čudom to što je izdržala koliko jest.

''Bila je najjača, najradišnija i najdiscipliniranija žena koju sam ikada upoznao. Svakoga dana činila me boljim čovjekom i boljim suprugom. Ne znam zašto je morala prolaziti kroz ovo. Ne znam zašto se ovo moralo dogoditi. Ali zahvalan sam što sam posljednjih nekoliko godina mogao provesti s ljubavi svog života. Ona je moje sve. Uvijek će to biti. Uvijek će biti moja najbolja prijateljica. Ona je rock zvijezda. Toliko je volim.''

Mackenzie je ranije otkrila da je za bolest saznala tijekom druge godine studija medicine na Michigan State University College of Human Medicine.

Zvijezda društvenih mreža rekla je za People da je nakon dijagnoze počela osjećati vrtoglavice, zbog čega je otišla liječniku na pretrage.

''Osim toga i povećanog umora, zapravo nisam imala nikakve simptome. Cijeli život bila sam jako zdrava. Bila sam sportašica. Ali sjećam se da sam gledala nalaze i pomislila: ‘O, Bože, ovo je užasno.’''

''Liječnici su bili prilično iznenađeni što se uopće nisam razboljela jer su mi bijele krvne stanice bile jako niske. Imala sam sreće što sam slušala svoje tijelo, napravila krvne pretrage i otkrila bolest prije nego što se razvila u nešto puno gore.''

Akutna mijeloična leukemija opisuje se kao rijedak i agresivan rak koji zahvaća koštanu srž i krv.

Mackenzie je rekla da je odlučila početi objavljivati svoju priču na internetu nakon što je počela gubiti nadu, kao način da si podigne raspoloženje — i to je uistinu pomoglo.

''S vremenom su me ljudi počeli pratiti, nuditi ohrabrenje i slati poruke podrške'', prisjetila se svoje popularnosti na društvenim mrežama u razgovoru za People 2025. godine.

''Ta povezanost dala mi je novi osjećaj nade i svrhe. Mogućnost da se povežem i pomognem drugima koji prolaze sličan put doslovno mi je spasila život.''

Prije smrti objavila je vlastitu zbirku poezije pod nazivom ''This Is What It Feels Like: A Book of Poems Written by a Cancer Patient''.

''Želim pomoći drugim borcima da se osjećaju manje sami — i rasvijetliti stvarnost života u tijelu koje vas je izdalo'', rekla je o svojoj odluci da objavi knjigu.

