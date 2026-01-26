Kako izgleda sin Enisa Bešlagića? Rijetko ga pokazuje, a izrastao je u divnog mladića

Rijetko ga pokazuje, ali svaki put izazove interes, ovako danas izgleda sin Enisa Bešlagića, Mak.

Glumac Enis Bešlagić, jedan od najomiljenijih regionalnih glumačkih lica, već godinama se trudi svoj privatni život držati podalje od medijske pažnje, a posebnu pažnju javnosti u posljednje vrijeme privukao je njegov sin Mak.

Na jednoj od rijetkih porodičnih fotografija koju je na društvenim mrežama podijelila njihova zajednička prijateljica Nina Badrić, Enis pozira s suprugom Sabinom, kćeri Asjom i sinom Makom. Na slici se jasno vidi koliko je Mak odrastao.

Iako se o njegovoj dobi i planovima ne zna mnogo, mnogi pratitelji komentirali su sklad i povezanost Bešlagićevih te pohvalili Makov zreo i staložen izgled, posebice s obzirom na to da javne nastupe izbjegava.

''Divno vas je vidjeti'', ''Prelijepa obitelj Enisa, žena kao cura'', ''Prekrasna obitelj'', napisali su im pratitelji.

Enis Bešlagić s obitelji i Ninom Badrić - 1 Foto: Instagram

Enis je kroz godine nekoliko puta naglasio koliko mu je važno da njegovo dvoje djece odrastaju u normalnom i stabilnom okruženju, bez pritiska javnosti i medijske buke. I upravo zato takve rijetke zajedničke fotografije izazivaju veliku pažnju među fanovima.

Enis Bešlagić - 1 Foto: Instagram

