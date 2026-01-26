Kolinda pokazala što se događalo na brodu nakon prolaska najopasnijim mjestom u oceanu

Kolinda Grabar-Kitarović na Instagramu je nastavila dijeliti nove detalje svoje ledene avanture.

Kolinda Grabar-Kitarović ovih je dana bila na pravoj ledenoj avanturi – na Antarktici. Na društvenim mrežama najprije je podijelila da su prošli jedno od najopasnijih mjesta u oceanima – Drakeov prolaz, poznat po jakim vjetrovima, ogromnim valovima i nepredvidivim vremenskim uvjetima.

Sada je pokazala i kako je izgledala atmosfera na brodu nakon što su prošli kroz taj zloglasni morski tjesnac.

Na snimkama koju je objavila na Instagramu vidi se veselo osoblje broda i putnici koji slave uz smijeh i glazbu.

"Preživjeli Drakea!", poručila je bivša predsjednica.

OVDJE pogledajte kako izgleda njezina luksuzna soba na brodu.

Kolinda je na ovoj pustolovini skočila i u ledeno more, a snimka je izazvala lavinu komentara. Više o tome pisali smo OVDJE.

