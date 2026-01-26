Kolinda pokazala što se događalo na brodu nakon prolaska najopasnijim mjestom u oceanu

Kolinda Grabar-Kitarović na Instagramu je nastavila dijeliti nove detalje svoje ledene avanture.
Kolinda Grabar-Kitarović ovih je dana bila na pravoj ledenoj avanturi – na Antarktici. Na društvenim mrežama najprije je podijelila da su prošli jedno od najopasnijih mjesta u oceanima – Drakeov prolaz, poznat po jakim vjetrovima, ogromnim valovima i nepredvidivim vremenskim uvjetima.3 vijesti o kojima se priča ''u samom srcu grada'' Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje'' iznenadit ćete se! Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta! "Zezaš se!!!" Slavna sestra nizom potpuno obnaženih fotografija izazvala nevjericu milijunskih pratitelja
Sada je pokazala i kako je izgledala atmosfera na brodu nakon što su prošli kroz taj zloglasni morski tjesnac.
Kolinda Grabar-Kitarović na Instagramu Foto: Instagram
Na snimkama koju je objavila na Instagramu vidi se veselo osoblje broda i putnici koji slave uz smijeh i glazbu.
Kolinda Grabar-Kitarović na Instagramu Foto: Instagram
"Preživjeli Drakea!", poručila je bivša predsjednica.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sin Enisa Bešlagića? Rijetko ga pokazuje, a izrastao je u divnog mladića
Galerija 25 25 25 25 25
OVDJE pogledajte kako izgleda njezina luksuzna soba na brodu.
Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 8 Foto: Instagram
Kolinda je na ovoj pustolovini skočila i u ledeno more, a snimka je izazvala lavinu komentara. Više o tome pisali smo OVDJE.
Kolinda Grabar Kitarović - 1 Foto: Instagram Screenshot
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Naš rukometni izbornik opet ljubi! Snimljen je u zagrljaju misteriozne dame
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Riječi Tonyja Cetinskog o nikad prežaljenom Toši Proeskom pogađaju ravno u srce!
Pogledaji ovo Celebrity Preslatki trenuci: Pogledajte kako su naši rukometaši sa svojim najbližima proslavili veliki uspjeh