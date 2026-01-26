Riječi Tonyja Cetinskog o nikad prežaljenom Toši Proeskom pogađaju ravno u srce!

Na Tošin rođendan, Tony Cetinski podijelio je dirljivu objavu na društvenim mrežama u znak sjećanja na svog prijatelja.

Neprežaljeni Toše Proeski ovih bi dana proslavio svoj 45. rođendan. Iako više nije s nama, njegova glazba i naslijeđe i dalje duboko diraju srca mnogih.

Na ovaj poseban dan počast mu je odao i Tony Cetinski – njegov prijatelj, kolega i glazbeni suradnik s kojim je snimio duet ''Lagala nas mala''. U dirljivoj objavi Cetinski se raspisao o makedonskom slavuju te je objavio njihove fotografije.

''Toše zauvijek...Danas se sjećam njega, ne samo kao velikog pjevača, nego kao čovjeka kakav se rijetko rađa. Za mene, Toše nije bio zvijezda s pozornice, nego brat po srcu. Znao je slušati, razumjeti bez riječi i nasmijati čak i onda kad bi mi se činilo da svijet staje.''

Tony Cetinski i Toše Proeski - 1 Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Preslatki trenuci: Pogledajte kako su naši rukometaši sa svojim najbližima proslavili veliki uspjeh

''Kad bi me pogledao, osjećao sam da vidi ono najbolje u meni. Njegova toplina bila je zarazna, a njegova skromnost nešto što te učilo da budeš bolji čovjek. Bio je onaj koji nikad nije prolazio pored tuđe tuge, stao bi, pomogao, nasmijao, utješio. I nikad nije tražio ništa zauzvrat.''

Toše Proeski Foto: Tea Cimas/Cropix

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo su djeca slavnih zvijezda čija su imena promijenjena iz bizarnih razloga!

Galerija 17 17 17 17 17

''Danas, na njegov rođendan, palim svijeću i pjevam tiho, jer znam da me negdje čuje. Fali mi njegov smijeh, njegova jednostavnost, njegova vjera u ljude. Ali kad čujem njegove pjesme, kao da je opet tu, pored mene, nasmijan i smiren, govori mi: ''Ne tuguj, prijatelju… samo voli.'' I tad shvatim, on nikada nije otišao.''

''Toše je ostao u svakom srcu koje je dotakao, u svakoj riječi koja nosi dobrotu, u svakom osmijehu koji nastane iz ljubavi. Za mene, on nije bio samo glas anđela. Bio je moj brat po duši. I dokle god ga se sjećam s ljubavlju, on i dalje pjeva.''

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Naš rukometni izbornik opet ljubi! Snimljen je u zagrljaju misteriozne dame

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavna sestra nizom potpuno obnaženih fotografija izazvala nevjericu milijunskih pratitelja

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sin Enisa Bešlagića? Rijetko ga pokazuje, a izrastao je u divnog mladića