Veliko slavlje kod Đokovića! Sretnu vijest podijelila je zaručnica njegovog brata

U obitelji Đoković ovih dana vlada posebno veselje jer je Marko Đoković, mlađi brat slavnog tenisača Novaka Đokovića, dobio prvo dijete.

Obitelj Đoković dobila je novog člana. Marko Đoković, mlađi brat jednog od najboljih tenisača svih vremena Novaka Đokovića, postao je otac, a sretnu vijest javnosti je otkrila njegova zaručnica Leticia Tessari.

Leticia je na društvenim mrežama podijelila nježnu fotografiju bebinog stopala, čime je razveselila pratitelje i potaknula lavinu čestitki. Iako par nije otkrio spol djeteta, objava je brzo privukla veliku pažnju.

Marko Đoković i Leticia Tessari - 6 Foto: Instagram

Marko Đoković i Leticia Tessari - 1 Foto: Instagram

Ovo je ujedno i jedna od rijetkih prilika da javnost zaviri u njihov privatni život. Naime, Marko i Leticia poznati su po tome što svoju intimu čuvaju daleko od očiju javnosti te nisu pretjerano aktivni na društvenim mrežama.

Poznato je da 34-godišnji Marko, također tenisač, već godinama živi u Marbelli u Španjolskoj, gdje radi na jednoj teniskoj akademiji. Upravo ondje upoznao je umjetnicu Leticiju Tessari s kojom je u vezi već osam godina.

Marko Đoković i Leticia Tessari - 8 Foto: Instagram

Marko Đoković i Leticia Tessari - 5 Foto: Instagram

Par dijeli ljubav prema umjetnosti, prirodi i životinjama, pa se na njihovim Instagram profilima najčešće mogu vidjeti fotografije kućnih ljubimaca. Prema objavama koje povremeno podijele, jasno je da su u Španjolskoj stvorili topao i skladan dom.

Prije veze s Leticijom, Marko je bio u vezi sa srpskom glumicom Draganom Mićalović. Njihova romansa svojevremeno je privlačila pažnju javnosti, ali o raskidu nikada nisu željeli javno govoriti.

Ipak, u medijima se tada spekuliralo da je upravo razdvojenost presudila njihovoj vezi. Marko je u tom periodu pokušavao pronaći svoje mjesto u svijetu profesionalnog tenisa, zbog čega je često putovao, dok je Dragana bila vezana za Beograd gde je tek počela dobivati prve glumačke angažmane. Daljina je, kako se tada pričalo, učinila svoje, pa je 2011. uslijedio prekid.

Podsjetimo, Marko Đoković srednji je sin Dijane i Srđana Đokovića. Uz starijeg brata Novaka i mlađeg Đorđa, poznat je kao najpovučeniji član slavne obitelji, koji svoj život već godinama gradi daleko od svjetala reflektora.

Obitelj Đoković ovih dana doživjela je i veliki šok. Naime, kako navode srpski mediji, iranski dron pogodio je zgradu u kojoj žive Đokovićev brat Đorđe i supruga u Dubaiju, više čitajte OVDJE.

Saška i Đorđe Đoković - 1 Foto: Saška Veselinov Đoković/Instagram

