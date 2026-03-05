Priča o našoj manekenki sa svjetskim uspjehom: Djevojku iz Zadra obožavaju najveće modne kuće

Hrvatska manekenka Faretta Radić ostvarila je veliki međunarodni uspjeh noseći revije za prestižne modne kuće poput Chanela i Diora, dok svoj privatni i ljubavni život uglavnom drži podalje od javnosti.

Hrvatska manekenka Faretta Radić već godinama gradi impresivnu međunarodnu karijeru i smatra se jednim od najuspješnijih domaćih modela na svjetskoj modnoj sceni.

Rođena u Zadru, Faretta je u svijet mode ušla vrlo mlada, a njezina posebna ljepota, visina i upečatljive crte lica brzo su privukle pažnju velikih modnih kuća. Već na samom početku karijere počela je raditi s nekim od najpoznatijih dizajnera i brendova, a ubrzo je postala redovito lice na najvažnijim modnim pistama u Parizu, Milanu, New Yorku i Londonu.

Farettu su skautirali kada je imala samo 16 godina, a profesionalnu karijeru je započela nakon završetka srednje medicinske škole. Kao ekskluzivna manekenka Givenchyja debitirala je 2016., a u svojoj karijeri nosila je revije za brendove Victoria Beckham, Mugler, Roberto Cavalli, Chloé, Alexander McQueen, Chanel, Dior, Alberta Ferretti, Versace, Prada, Valentino, Fendi, Ralph Lauren, Miu Miu, Marc Jacobs i ostale.

Već s 19 godina W Magazine ju je odabrao kao jednu od 15 nadolazećih manekenki sezone 2017., a sam Vogue, na čijim naslovnicama različitih izdanja se našla, za nju je pisao: "Rijetko je da model ima potpuni paket moćnog hoda, zahtijevajućeg prisustva i ljepote nove razine, a nekako Faretta sve to ima."

Kada je Kendall Jenner 2018. dala intervju u kojem je poručila kako nikad nije bila jedna od onih djevojaka koje bi radile 30 revija po sezoni, mnoge njezine kolegice su je kritizirale, a među njima je bila i Faretta.

"Doista?!?!?!?!?! Biti lijen ne znači biti izbirljiv. Mi radimo (!) jako naporno, no to ne možeš reći za sebe. I nakon svega se još usuđuješ ovako razgovarati?!", napisala je ljutita Faretta, poručivši Jenner kako je do unosnih pozicija došla samo na račun svoje obitelji.

Unatoč velikom uspjehu u inozemstvu, Faretta rijetko govori o privatnom životu. Poznata je po tome što svoj intimni svijet drži podalje od javnosti i fokusira se prvenstveno na karijeru. Iako se povremeno nagađalo o njezinim ljubavnim vezama, manekenka nikada nije javno potvrdila ozbiljnu romansu.

Na društvenim mrežama dijeli uglavnom trenutke s modnih snimanja, putovanja i backstagea s revija, dok o privatnim odnosima gotovo uopće ne govori.

Danas Faretta Radić slovi za jedno od najprepoznatljivijih hrvatskih lica u svijetu mode, a njezina karijera pokazuje kako se talent, disciplina i upornost mogu pretvoriti u globalni uspjeh.

