Uhićena je Britney Spears, poznati su detalji incidenta

Britney Spears privedena je u srijedu navečer zbog vožnje u pijanom stanju.

Pop ikona Britney Spears ponovno se našla u središtu pravnih problema. Prema navodima stranih medija, 44-godišnja pjevačica uhićena je zbog vožnje pod utjecajem alkohola (DUI) u Kaliforniji.

Kako piše Daily Mail, Spears je privedena u srijedu navečer oko 21:30 u okrugu Ventura. Iako je bila zadržana u pritvoru, prema evidenciji Ureda šerifa okruga Ventura puštena je na slobodu već sljedećeg jutra.

Predstavnici pjevačice zasad se nisu oglasili, a novinari su zatražili komentar i od policijskih izvora.

Vožnja pod utjecajem alkohola u Kaliforniji smatra se ozbiljnim prekršajem. Osoba koju uhvate u vožnji pod utjecajem alkohola može ostati bez vozačke dozvole, dobiti visoku novčanu kaznu veću od 1.000 dolara, obvezne edukacijske programe te čak i zatvorsku kaznu. Za prvi prekršaj uobičajena je uvjetna kazna od tri do pet godina, šestomjesečna suspenzija vozačke dozvole i oko šest mjeseci posebne edukacije.

Ovo nije prvi put posljednjih mjeseci da se Spears našla u problemima zbog vožnje.

Samo mjesec dana ranije paparazzi su je fotografirali za volanom svog Mercedes SUV-a dok je držala mobitel prislonjen uz lice, što je u Kaliforniji zabranjeno prema tzv. "No Touch" zakonu koji vozačima brani držanje telefona tijekom vožnje.

Fotografije su snimljene 12. veljače u Los Angelesu, a incident je tada izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Britney Spears kroz karijeru je više puta bila u središtu pravnih i osobnih problema. Najpoznatiji period bio je 2007. i 2008. godine, kada je prolazila kroz vrlo težak životni period obilježen javnim incidentima i borbom za skrbništvo nad sinovima Seanom Prestonom i Jaydenom Jamesom.

Tada je završila i na psihijatrijskom promatranju, nakon čega je sud odobrio kontroverzni konzervatorski nadzor nad njezinim životom i financijama. Taj je nadzor trajao čak 13 godina, sve do 2021., kada je sud napokon odlučio ukinuti konzervatorstvo nakon snažnog pokreta obožavatelja poznatog pod nazivom #FreeBritney.

Od tada Spears pokušava ponovno izgraditi privatni i profesionalni život. Objavila je autobiografiju "The Woman in Me", koja je postala veliki bestseler, te je povremeno aktivna na društvenim mrežama. Ipak, posljednjih godina njezine objave i ponašanje često izazivaju zabrinutost obožavatelja.

Hoće li se najnoviji incident odraziti na njezinu budućnost i hoće li se pjevačica suočiti s dodatnim pravnim posljedicama, tek će se vidjeti.

