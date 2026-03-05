Što su Hrvati slušali u veljači? Iznenadit ćete se koji su naši stariji hitovi na listi!

Među najpopularnijim pjesmama za veljaču nalaze se regionalni hitovi, ali i neke domaće pjesme koje publika i dalje rado sluša.

Glazbeni trendovi u Hrvatskoj mogu se pratiti i kroz Billboardovu ljestvicu najslušanijih pjesama, koja se temelji na podacima s popularnih streaming platformi poput Spotifyja i Deezera. Ljestvica za veljaču 2026. godine otkriva koje su pjesme u tom razdoblju najviše slušali domaći korisnici.

Na prvom mjestu našla se pjesma ''Ja volim'' koju izvodi Jakov Jozinović, dok se na drugoj poziciji smjestila pjesma ''Mirjana'' srpskog izvođača Cobyja.

Treće mjesto zauzela je pjesma ''Terca na tišinu'' dubrovačkog benda Silente, koja je stara čak 13 godina.

Na četvrtom mjestu nalazi se pjesma ''Tec-9'' koju izvode Jala Brat i Buba Corelli, dok je peto mjesto pripalo njihovom hitu ''Roze suze''.

Šestu poziciju zauzeo je svjetski poznati izvođač Bad Bunny s pjesmom ''DTMF'', dok je sedmo mjesto pripalo bendu Magazin i pjesmi ''Ljube se dobri, loši, zli''.

Na osmom mjestu našla se pjesma ''Betmen'' koju izvode Baka Prase i Choda, dok je deveto mjesto ponovno pripalo Jakovu Jozinoviću, ovaj put s pjesmom ''Polje ruža''.

Top deset zaključuje pjesma ''Blokada'' izvođača Jale Brata i Bube Corellija, koja se nalazi na desetom mjestu ljestvice.

