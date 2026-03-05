Obiteljska drama se nastavlja? Potez Beckhamovih izazvao reakciju odmetnutog sina

Brooklyn Beckham navodno nije bio sretan što su njegovi roditelji objavili rođendanske čestitke putem Instagrama.

U obitelji Beckham ponovno se govori o napetostima. Prema navodima stranih medija, Brooklyn Beckham navodno nije bio sretan što su njegovi roditelji David i Victoria Beckham javno čestitali njegov rođendan na društvenim mrežama.

Kako prenosi Entertainment Tonight, izvor blizak obitelji tvrdi da je Brooklyn bio razočaran takvim potezom.

Victoria Beckham, Brooklyn Beckham Foto: Instagram

Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, David Beckham Foto: Instagram

Brooklyn Beckham, David Beckham Foto: Instagram

"To su upravo one vrste performativnih, javnih poteza koje Brooklyn pokušava zaustaviti, ali bez uspjeha", rekao je izvor blizak odmetnutom sinu nogometno-glazbene dinastije.

Unatoč navodnim napetostima, David i Victoria Beckham javno su obilježili rođendan svog najstarijeg sina objavama na Instagramu.

Victoria je podijelila staru fotografiju s Brooklynom uz poruku "Volim te jako puno", a isto je napravio i David, uz fotografiju iz Brooklynovog djetinjstva i poruku "Sretan rođendan, Bust. Volimo te."

David i Brooklyn Beckham - 1 Foto: Afp

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham Foto: Profimedia

David i Brooklyn Beckham - 3 Foto: Afp

Prema istom izvoru, roditelji navodno i dalje žele popraviti odnos sa sinom, no Brooklyn i njegova supruga Nicola Peltz Beckham zasad navodno nisu spremni na pomirenje..

"Victoria i Davidova vrata i dalje su otvorena za popravljanje odnosa", tvrdi izvor.

Kako tvrde izvori, mladi par pokušava se distancirati od obiteljske drame i fokusirati na vlastiti život.

David i Brooklyn Beckham - 4 Foto: Profimedia

David, Victoria i Brooklyn Beckham - 3 Foto: Profimedia

"Brooklyn i Nicola pokušavaju se držati podalje od ove stalne drame i fokusirati se jedno na drugo te na izgradnju vlastitih života. Voljeli bi krenuti dalje i ostaviti sve to iza sebe", navodi izvor.

Šuškanja o drami u obitelji Beckham započela su prošle godine, kada se Brooklyn i Nicola nisu pojavili na Davidovoj rođendanskoj proslavi, a sve je eskaliralo početkom 2026. kada je 27-godišnjak blokirao roditelje, braću i sestru na društvenim mrežama te ih prozvao za performativne objave i kontrolu.

