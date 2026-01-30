Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...''

Emotivna objava Macaulaya Culkina, posvećena Catherine O’Hari, glumici koja je utjelovila njegovu filmsku majku u ''Sam u kući'', rasplakala je obožavatelje i probudila snažne uspomene.

Macaulay Culkin dirnuo je javnost emotivnom objavom posvećenom Catherine O’Hari, koja je preminula u 72. godini, glumici s kojom je ostvario jedan od najprepoznatljivijih filmskih odnosa u povijesti – onaj majke i sina u kultnom božićnom filmu ''Sam u kući''.

Uz zajedničke fotografije, Culkin je podijelio kratku, ali iznimno snažnu poruku koja je mnoge ostavila bez riječi.

''Mama. Mislio sam da imamo vremena. Želio sam još. Želio sam sjediti na stolici pokraj tebe. Čuo sam te. Ali imao sam još toliko toga za reći. Volim te. Vidjet ću te kasnije.''

Catherine O'Hara Foto: Profimedia

Iako je riječ o glumačkom odnosu, Catherine O’Hara i Macaulay Culkin za mnoge su generacije ostali simbol topline, obitelji i bezuvjetne ljubavi.

Catherine O'Hara - 5 Foto: Profimedia

Reakcije fanova bile su preplavljene suzama, srcima i porukama zahvalnosti za uspomene koje su obilježile djetinjstvo milijuna gledatelja.

Catherine O'Hara - 18 Foto: Profimedia

